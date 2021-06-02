طريقة دفع فاتورة الغاز الطبيعي «أون لاين» في مطروح

دفع فاتورة الغاز الطبيعي، خدمة يبحث عنها المواطنون، خاصة وأنها من أهم الفواتير التى يحرص المواطنون علي سدادها شهرياً، ويعد الغاز الطبيعي من الخدمات اللازمة للاحتياجات اليومية للأسرة.

وتستعرض «الوطن»، في نقاط، كيفية دفع فاتورة الغاز الطبيعي أون لاين في محافظة مطروح، وأنت جالس في منزلك، من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة، يمكنك تنفيذها في دقائق معدودة.

خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي أون لاين

من خلال 7 خطوات يتم دفع فاتورة الغاز الطبيعي أون لاين في محافظة مطروح وهي كالآتي:

-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

- ادخل علي الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية من هنا

- اختار "فاتورة الغاز" من قائمة الخدمات.

- اختار السداد الإلكتروني فوري

- اختار المنطقة.

- ادخل رقم الهاتف وكود فورى الخاص بفاتورة الغاز.

- استكمل عملية الدفع عن طريق ادخال بيانات بطاقة الإئتمان أو بطاقة السحب الفورى على نظام الدفع الآمن الخاص بنا.

الغاز الطبيعي في محافظة مطروح

ودخلت خدمت الغاز الطبيعي في محافظة مطروح منذ 5 سنوات، وبدأت أعمال مد شبكة خطور الغاز الطبيعي، في مدينة مرسي مطروح، والتي تم تقسيمها لعدة مراحل، بدأت بالمرحلة الأول وسط المدينة وشملت أحياء غرب مطروح، والليدو والكورنيش، وشارع التهريب والعزبة الغربية، والسنوسية، وسوق ليبيا وعزبة كفر الشيخ، ومساكن محدود الدخل، ومساكن حسن علام، ومنطقة الريفية، وعقب الإنتهاء من تشغيلها، بدء العمل في المرحلة الثانية، وشملت منطقة علم الروم وزاهر جلال وشارع المحطة وعزبة الأفراد، والسواني البحرية والقبلية، وجاري مد شبكات المرحلة الثالثة في الكيلو 4 وحتي الكيلو 7، وفي ظل التوسع بالمشروع، من السهل قيام أهالي مطروح بدفع فاتورة الغاز الطبيعي أون لاين.