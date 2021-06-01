خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا..«بدأ اليوم»

مع بداية الشهر الجديد، يبحث الكثيرون عن خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، تجنبًا للزحام، واختصارًا للوقت، وكانت شركة الخدمات التجارية البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، قد أعلنت عن استقبال طلبات العملاء للإبلاغ عن قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيًا، بدءًا من 1 يونيو وحتى 15 من نفس الشهر، وبعدها لن يُسمح بتسجيل القراءات.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» لقرائها ضمن خدماتها الإخبارية، خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي، وموعد استحقاقها، وذلك في السطور التالية..

موعد استحقاق دفع فاتورة الغاز

ووفقًا للموقع الرسمي للشركة، فإنّه يمكن للمواطنين سداد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي بدءًا من يوم 6 يونيو وحتى نهاية الشهر.

خطوات تسجيل فاتورة الغاز إلكترونيا

- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــــا؛ إذ يمكن للعميل إدخال قراءة عداد الغاز من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

- الضغط على خانة خدمات الشركة.

- ومن القائمة المُنسدلة قم بالضغط على إدخال قراءة الغاز.

- اضغط على خانة تسجيل قراءة العداد.

- اختر المنطقة أولًا، وتحديد المنطقة التابع لها.

- بعد ذلك أدخل رقم المشترك، والذي يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

- بعد ذلك اضغط على «اعرض»، لتظهر أمامك البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية، بعد التسجيل.

طرق أخرى لإدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي

وهناك عدة طرق لإدخال قراءة عداد الغاز تتمثل في الآتي:

- تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــا.

- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.