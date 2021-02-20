«بتروتريد»: قيمة فاتورة الغاز تعتمد على الاستهلاك وأشهر المحاسبة

قال المهندس محمد سلامة مساعد رئيس شركة «بتروتريد» لنظم تكنولوجيا الاتصالات، إن قيمة الفاتورة الشهرية تعتمد على كمية الاستهلاك وأشهر المحاسبة، وفي بعض الأحيان لا ينظر العميل إلى كمية الاستهلاك وأشهر المحاسبة: «ممكن المحصل يروح للعميل ومايلاقيهوش، ونضطر للحساب على شهرين، عبر طريقة معينه للمحاسبة».

تقسيم الاستهلاك على 3 شرائح

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وفي حال استهلاك 100 متر مكعب من الغاز يجري تقسيمها على 3 شرائح، حيث إن الشريحة الأولى من الاستهلاك تقدر بـ30 مترا، ويجري حسابها بـ2.35 جنيه للمتر المكعب، والشريحة الثانية تصل إلى 60 مترا مكعبا، بـ3.10 جنيه للمتر المكعب: «بحسبه بسيطة قيمة الفاتورة بتصل لـ307 جنيهات».

محاسبة العميل على القيمة الفعلية للاستخدام الشهري رغم ثبات قيمة الاستهلاك

وأوضح أنه وبالرغم من ثبات قيمة الاستهلاك، تجري محاسبة العميل على القيمة الفعلية للاستخدام الشهري، وذلك وفقا لما أصدره وزير البترول، من تعليمات بذلك.

12 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز

وأكد أن هناك طرقا كثيرة للتواصل والشكاوى، ويستطيع الشخص من خلال موقع الشركة تحرير الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء «1122»، أو التواصل مع مكتب شكاوى المشتركين: «عندنا 12 طريقة يقدر العميل من خلالها التواصل عبر تسجيل القراءة».