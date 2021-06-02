طلاب الإعدادية بالبحيرة: امتحان الهندسة في مستوى الطالب المتوسط

أدى 103 ألف و 803 طالب وطالبة، امتحانات التيرم الثاني في مادة الهندسة، بلجان مدارس مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأفاد طلاب الشهادة الإعدادية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أي شكاوي من صعوبة الامتحانات أو عقبات أمام الطلاب والطالبات.

توجهيات محافظ البحيرة

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان.

والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان ودخول الطلاب من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحرارى والتعقيم.

جولة وكيل التعليم بالبحيرة

ونفذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة مرورية اليوم على لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وعدم وجود ما يعكر أجوائها، تفقد خلالها لجنتي مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد عبدالرؤف الصيرفي الابتدائية، بإدارة إيتاي البارود التعليمية، كما قام تفقد لجنتي مدرسة النصر الابتدائية، ولجنة مدرسة جميل عزيز للتعليم الأساسي بإدارة شبراخيت التعليمية.

امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة الهندسة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

آراء الطلاب في إمتحان الهندسة اليوم

وقالت هاجر كمال، طالبة بكفر الدوار، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم نجد صعوبة في حل المسائل المطروحة، وبخصوص الإجراءات الاحترازية جرى تطبيقها منذ وصولنا إلى بوابة المدرسة.