اليوم.. عقد امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2021

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021، اليوم بمدارس الإعدادية التابعة لمدريرة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، امتحان الدراسات الاجتماعية، ورقياً، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء بتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بضرورة إرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد ورقياً في مقررات شهر مارس وأبريل ومايو، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب من خلال توزيعهم على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالباً في كل لجنة.

وأضافت المديرية أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات بعذر قهري، بالدرجات كاملة، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات وضعت وفق المواصفات الرسمية التي كشفها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات في امتحان اللغة العربية الذي عقد أمس.

وتابعت المديرية، أن الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سيتم على أساها التنسيق للمرحلة الأعلى، موضحة أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم احتساب مجموع الطالب من الدرجات التي سيحصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، ولا ينظر لدرجات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، إن المديرية كثفت من متابعتها لجميع المدارس الإعدادية للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات شغب في أول أيام الامتحانات.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يومياً، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع موجهي المواد بضرورة التأكيد على جميع موجهي بضرورة التدقيق في تصحيح الامتحانات.