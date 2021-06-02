بعد تسجيل صفر وفيات بكورونا.. «الجالية المصرية» بإنجلترا: المطاعم مفتوحة

شهدت بريطانيا، أمس الثلاثاء، حالة من التفاؤل، بتسجيلها «صفر» وفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، للمرة الأولى منذ 30 يوليو 2020، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالسلالة الهندية «متحور دلتا» في بعض مناطقها، بعد فترة طويلة من الإغلاق الطويل، وحملة التطعيم بلقاحات كورونا المطورة ضدة العدوى التى بدأت في ديسمبر الماضي.

مظاهر عودة الحياة تدريجيا إلى إنجلترا

ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، تصف لـ«الوطن»، الأوضاع في المملكة المتحدة، بعد تسجيلها صفر وفيات بالفيروس المستجد، قائلة: إن المواطنين بدأوا التنزه في الحدائق العامة والأماكن المفتوحة على البحر، دون إجراءات احترازية مشددة، باستثناء حظر الأعداد في الأماكن المغلقة والمحال والمطاعم التى تم تزويدها من الخارج بنوعين من الضوء، «أخضر وأحمر»، وعند زيادة الأعداد بالداخل يضيء اللون الأحمر، بينما يتواجد عامل بالخارج لعد المترددين على تلك الأماكن.

إجراءات احترازية مستمرة في إنجلترا

وأضافت «خليل»: أن التجمعات الخارجية أصبحت بدون إجراءات احترازية، ومن المتوقع وفقا لما يتردد في وسائل الإعلام أن تتغير الأوضاع بداية من 21 يونيو، حيث ترفع الإجراءات الاحترازية من الأماكن المغلقة أيضًا، والسماح بفتحها للجميع، لافتة إلى أن المطاعم مفتوحة الآن بحد أقصى 30 فرد، وكذلك أعداد محدودة داخل وسائل المواصلات العامة، فضلا عن عودة الأعمال والوظائف، مع الحرص على أنه من يستطع العمل بالمنزل أن يستمر في ذلك.

خليل: حملة التطعيم بلقاحات كورونا أثرت إيجابيا في إنجلترا

لم يؤثر انخفاض الوفيات بفيروس «كوفيد 19» على خطة الحكومة لرفع الحظر، وتخفيف الإجراءات تدريجيًا، بحسب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، مضيفة: أن حملة التطعيمات بلقاحات كورونا في إنجلترا أثرت بنسبة كبيرة على انخفاض نسبة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، ووجود مناطق كثيرة منها بالجزء الأخضر «خالي أو إصابات محدودة بكورونا»، وذلك على الرغم من وجود بعض المناطق في الشمال بها إصابات بالسلالة الهندية.

إجراءات التعامل مع المسافرين من وإلى بريطانيا

وعن السفر من وإلى إنجلترا، أوضحت «خليل»، أن الأمر يختلف على حسب الدولة وتواجدها في أي منطقة «الحمراء، الصفراء، الخضراء»، حيث يتم التعامل مع القادمين من المنطقة الخضراء بدون دخول الحجر، أما دول المنطقة الصفراء مثل مصر، يبقى بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام، مع عمل 4 تحاليل PCR، والقادمين من المنطقة الحمراء يتم عزلهم في الفنادق المخصصة للحجر لمدة 14 يوميًا، وعمل التحاليل اللازمة لهم.

أعداد متلقين لقاحات كورونا في المملكة المتحدة

وكانت وزارة الصحة البريطانية سجلت الاثنين الماضي، 3383 حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا، مع تراجع الوفيات إلى حالة وحيدة، مقارنة بـ6 وفيات يوم الأحد، كما بلغ عدد متلقي لقاحات كورونا لأول جرعة أكثر من 39 مليون مواطن، وهم نحو 74.9% من عدد السكان البالغين، وأكثر من 25 مليونًا للجرعة الثانية، أي نحو 48.9% للبالغين.