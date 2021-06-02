من فتاة المعادي لسيدة إمبابة.. كاميرات المراقبة بطل كشف غموض الجرائم

لعبت كاميرات المراقبة دور البطل في كشف غموض العديد من الجرائم التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات مؤخرا، جاء من أبرزها وقائع: «سيدة إمبابة» المتهمة بذبح زوجها، و«متحرش المعادي»، وقتل «فتاة المعادي»، حيث كان لكاميرات المراقبة حضور في العديد من القضايا التي هزت الرأي العام، وساعدت الأجهزة الأمنية في الوصول للمتهمين، عبر كشف هوية المجرمين بعد توثيق لحظات تنفيذهم الجرائم وإلقاء القبض على المتهمين ومعاقبتهم.

تقدم «الوطن» أبرز الواقع التي ساعدة كاميرات المراقبة في كشفها خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو:

تسجيل لحظات سحل فتاة المعادي

استطاعت كاميرات المراقبة رصد واقعة سحل الفتاة مريم محمد، في شارع 9 بدائرة قسم شرطة المعادي، وذلك عبر 5 كاميرات، كشفت عن هوية ثلاثة شباب تحرشوا بفتاة أثناء سيرها خلال استقلالهم سيارة أجرة، ما نتج عنه سقوطها تحت عجلات السيارة وسحلها لعدة أمتار ما أدى إلى وفتها إثر إصابتها بكسور وتهتك في مناطق متفرقة بجسدها، كما سجلت الكاميرات لحظة هروب المتهمين فى عدد من الشوارع.

الكاميرات تنقذ طفلة المعادي

أنقذت كاميرات المراقبة، الطفلة «يارا» المعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي»، حين تم استدراجها من شخص لمدخل أحد العقارات بميدان الحرية فى منطقة المعادي، ومع محاولته التعدي عليها جنسيًا شاهدته إحدى الموظفات في معمل تحاليل بالطابق الأول للعقار، حيث تمكنت من إنقاذ الطفلة كما نشرت مقطع الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وآثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واشعلت الرأي العام، بينما تمكنت قوات الأمن من كشف هوية المتهم بالتحرش، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه وإحالته للمحاكمة التى عاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.

كشف لغز ذبح رجل على يد زوجته في إمبابة

عثر أهالي منطقة إمبابة على جثة رجل ملطخة بالدماء مقطوع الرأس، حيث كشفت كاميرات المراقبة لغز الجريمة التي نفذتها سيدة تدعى «أم نادر»، والتى قتلت زوجها وقطعت جسده ووضعته في أكياس قمامة وقامت بإلقاءه، واستطاعت كاميرات المراقبة التعرف على مرتكبي الجريمة وانتقلت قوات أمن قسم شرطة إمبابة لمكان الحادث بعد تحديد هوية الجناة.

الطفلة ريماس

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة، للطفلة «ريماس» صاحبة الـ8 سنوات، على يد شاب كان ينوي اغتصابها، وتتبعت الأسرة عن طريق كاميرات المراقبة خط سير الطفلة التي خرجت لشراء بعض مستلزمات البيت، وتم توثيق محاولة عاطل استدراجها لإحدى الشقق التى شهدت واقعة القتل.