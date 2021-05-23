بشرى للمهندسين.. دورة مجانية للتدريب على برمجة كاميرات المراقبة

أعلنت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التسجيل «بمنحة شباب مصر الرقمية» للبرنامج التدريبي Closed Circuit TV (CCTV) لطلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا بكل محافظات مصر دفعات من 2012 حتى 2020.

تخصصات المنحة

وأكدت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المنحة تشمل جميع التخصصات التالية:

- تركيب وبرمجة كاميرات المراقبة.

- تصنيع شبكات كاميرات المراقبة بالصوت والصورة من مكانك.

- أخذ تدريب معتمد يؤهلك لسوق العمل.

وأشارت النقابة أيضا إلى أن المنحة تمشل عددا من المميزات هي:

- تطبيق عملي 100% على أجهزة المعامل بالمعهد.

- التدريب أون لاين تفاعلي Interaction Live Sessions بجميع محافظات مصر.

-يمكن الحضور بمقرات المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية (القاهرة-الجيزة- المنوفية - الدقهلية - قنا - سوهاج- المنيا).

- يحصل المتدرب على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- مكافأة تحفيزية شهرية.

رابط الحجز

وطالبت النقابة المهندسيين المعنيين بالمبادرة بالحجز الآن بمنحة شهر يوليو نظرا لأن الأعداد محدودة، موضحة أن آخر موعد للتقديم يوم 29 مايو 2021، وللتسجيل في المنحة يتم الضغط على الرابط التالي:

https://www.nti.sci.eg/dey/cat1.php

كما يمكن المتابعة على قناة التليجرام لمعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://t.me/NationalTelecommunicationInsti

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن منحة مماثلة تتعلق بالبرنامج التدريبي المتخصص «Optical Network planning and installation» من خلال «منحة شباب مصر الرقمية» لخريجي كليات الهندسة قسم اتصالات دفعات من 2012 حتى 2020.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرنامج التدريبي يتضمن تعليم أساسيات شبكات الفايبر والتصميم وكذلك التنفيذ وكمان عمل اختبارات الاستلام، فضلا عن تعليم كيفية ربط العملاء بالسنترالات وتقديم خدمات التليفون والانترنت والتلفزيون عن طريق كابلات الفيبر، بالإضافة إلى أن البرنامج يؤهل المتدرب لشهادة هواوي العالمية «HCIA Access».