«محمد» مشروع فنان موهوب لم يكتمل.. «الريجيم» أنهى حياته مبكرا

رحلة مضنية قطعها شاب ثلاثيني من الإسماعيلية، بعد أنهك الألم جسده على مدار عدة أشهر إلى أن توفي قبل يومين، حيث أصيب بأزمة صحية مطلع 2021 لم يستطع الأطباء تحديد أسبابها بسهولة، وبعد فحوصات عدة تبين أن سببها ريجيم قاس اتبعه الشاب الراحل.

الريجيم تسبب في التهاب حاد بالغدد

محمد هشام، فنان شاب، كان يخطو خطواته الأولى في حياته العملية بالوسط الفني من خلال مشاركته في أعمال فنية متنوعة بين مسرح الجامعة والتلفزيون، ولكن مرضه الذي هاجمه تسبب في انتهاء رحلته في الفن والحياة بشكل عام سريعا.

كتب «هشام» عبر حسابه على «فيسبوك»، في يناير الماضي، أنه تعرض لأزمة صحية كبيرة انتقل على إثرها إلى المستشفى وظل فيها لفترة امتدت لشهرين تقريبا.

«كان عندي التهاب حاد في الغدة اللمفاوية، بسب دايت قاسي تسبب في أنيميا حادة وبسبب كثرة الأدوية امتنعت عن الأكل وأصبحت غير قادر على الأكل»، هكذا قال الشاب الراحل، مؤكدا أنه تعافى وعاد إلى منزله ومنع الأطباء الزيارة عنه لضعف مناعته.

الريجيم بسبب امتحانات المعهد العالي للفنون المسرحية

امتهن الشاب الراحل التمثيل منذ التحاقه بجامعة قناة السويس، إلى أن أصبح المسؤول عن فريق التمثيل بكلية الهندسة، ونجح في المشاركة في عدة مسابقات مسرحية وحصد الجوائز الأولى فيها.

قال محمد هشام قبل وفاته: «كنت داخل على امتحانات المعهد العالي للفنون المسرحية وكنت حابب أخس وأكون رشيق، عملت دايت قاسي جدا كنت بأكل فاكهة بس وخضار وتسببت لي في أنيميا حادة وجسمي انهار وتم نقلي إلى المستشفى».

وأكد مقربون من الفنان الراحل، أنه توفي نتيجة تضخم حاد في الكبد ونفوا وفاته بسبب السرطان كما أشيع على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

زملائه: كان ناجح يبحث عن تحقيق أحلامه

أحمد الشاذلي، ممثل، وأحد أصدقاء الشاب المتوفى، يوضح إن «هشام» كان من أكثر أبناء المحافظة تميزا، «كان طموح ودائم البحث عن الأدوار الجديدة وقادر على إتقان كافة الأدوار ببراعة وتقدم للاشتراك في ورشة تمثيل تابعة لنقابة الممثلين ونجح وأثبت وجوده».

شارك الشاب الراحل في مسلسل «فالنتينو»، بطولة عادل إمام، من خلال مشهد تمثيلي مع الفنانة داليا البحيري، بحسب ما أكده صديقه: «كان عنده أمل يكمل في التمثيل وينجح وكان بيخطط للوصول للهدف ده كأول أهداف حياته».

علاقة حب مع كل زملائه

تميزت علاقة «هشام» مع كل زملائه بالحب ورغبته في التعاون، وهو ما ظهر في الصور التذكارية التي كان يحرص على التقاطها مع كافة الفرق التي شاركها العمل.

كان الفنان الشاب محمد هشام ينشر صورا تجمعه بأصدقائه عبر حسابه على «فيسبوك»، تخليدا لذكرياتهم سويا والمواقف الجميلة التي جمعتهم، لكنه لم يكن يعلم أن تلك الصور ستخلد سيرته هو بين الأصدقاء بعد رحيله المفاجئ.