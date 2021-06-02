مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية

لقي شاب مصرعه وأُصيب شخص آخر، اليوم، جراء تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام السيارة رقم «ن ب ج 692»، في اتجاه محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلي المستشفى فيما تم التحفظ علي جثمان المتوفي بثلاجة أحد المستشفيات الحكومية بمدينة العاشر من رمضان.

وكشف شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق على طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، الصحراوي، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني في وسط الطريق وتهشم السيارة من الأمام بالكامل بسبب شدة الاصطدام.

وقال شهود العيان إن الحادث أسفر عن مصرع السائق فورا وتم استخراجه من السيارة متوفيا فيما تم نقل شخص آخر برفقته إلي المستشفى في حالة سيئة.

وكانت سيدة في الخمسينيات من العمر لقيت مصرعها ظهر أمس الثلاثاء علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي إثر اصطدام سيارة بها بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف إلا أنه تم اكتشاف وفاتها في الحال وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي.

وقالت المصادر الطبية أن المتوفاه تدعي رجاء صديق عبد العزيز 55 سنة مقيم بمركز ومدينة التل الكبير وأنها كانت تعبر الطريق لحظة اصطدام السيارة بها.