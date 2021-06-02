الأمن العام يكشف جرائم غش تجاري بمحافظتي الإسماعيلية والمنوفية

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إقامة بعض الأشخاص مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة المصنعة، باستخدام مواد مجهولة المصدر، بنطاق محافظتي الإسماعيلية والمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفوا وأمكن ضبط «مصنع - متجر - سيارة - 2 مجزر - 3 مخازن»، والمديرين المسؤولين عنهم؛ إذ بلغ إجمالي المضبوطات 647.8 طن مواد خام ومنتج نهائي للمستلزمات الزراعية، عبارة عن «أسمدة ومخصبات زراعية - أعلاف - مبيدات» مجهولة المصدر، ومعدة للتداول، و5.5 طن مواد منتج نهائي لدواجن منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مُعبأة ومعدة للتداول، وتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.