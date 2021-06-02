محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية ويلتقي عميد معهد الأورام

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير كورنيش ترعة الإبراهيمية وتركيب بلاط الأنترلوك بحي شرق ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء، وتنفيذًا لخطة الحكومة للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

بدأ المحافظ جولته، اليوم، بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بكورنيش الترعة الإبراهيمية المجاور لميدان الحرب والسلام بحي شرق وتابع تنفيذ الأعمال موجهًا مديرية الإسكان بالمتابعة المستمرة للأعمال وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بصفة عاجلة قبل تسليم الأعمال من الشركة المنفذة، مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية والقياسية للأعمال التي يجري تنفيذها، وفي توقيتاتها المحددة.

ووجه رئيس الحي بالمتابعة المستمرة والإشراف على الأعمال التي يجري تنفيذها واستكمال أعمال تطوير الكورنيش لخلق متنفس للمواطنين وإظهار الجانب الجمالي للكورنيش، وفقًا لخطة التطوير والتجميل التي أطلقتها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2020 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك ضمن أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.

وأكد على استمرار جولاته الميدانية بمراكز وأحياء المحافظة لمتابعة تنفيذ الأعمال بالشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقا للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية كالمرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها، لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال وفقا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة.

محافظ أسيوط يلتقي عميد معهد جنوب مصر للأورام

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتورة إيمان مسعد، عميد معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، والتي تعتبر أول سيدة تشغل هذا المنصب بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينها عميدًا للمعهد، وذلك لبحث سبل دعم المعهد ومستشفى الأورام التابع له، وذلك تفعيلًا لدور المحافظة والمشاركة المجتمعية في النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وجميع محافظات الصعيد التي يخدمها المعهد تنفيذًا لجهود القيادة السياسية والدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي بداية اللقاء وجه محافظ أسيوط التهنئة للدكتورة إيمان مسعد، لتوليها منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام متمنيًا لها دوام التوفيق في المنصب الجديد، مشيدًا بدور قيادات جامعة أسيوط وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال النهوض بالمستشفيات الجامعية في كل التخصصات التي تقدم خدماتها الطبية لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد، والتي تعد قبلة للمرضى من مختلف المحافظات فضلًا عن الجهود المبذولة لتطوير مستشفى معهد جنوب مصر للأورام، والتي تأتي في إطار تطوير الخدمة الطبية واستخدام الأجهزة الطبية الحديثة في علاج الأورام بمحافظات الصعيد.

كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر وخدماتها الطبية التي يقدمها لمرضى أطفال الصعيد وتميز الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وتوافر الأجهزة الطبية لعلاج أمراض السرطان، وخاصة جهاز المعجل الخطي الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط ووجود أحدث وحدة زرع نخاع والأولى من نوعها بصعيد مصر، والتي أثبتت كفاءتها في إجراء عمليات زرع النخاع.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل لجهود المشاركة المجتمعية للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وبالخدمات المقدمة للمرضى بمعهد جنوب مصر للأورام والمستشفيات التابعة له، لافتًا إلى زيارته المتعددة للمستشفى وتفقد أقسامه المختلفة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة جهود التطوير بمختلف الأقسام لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المعهد يخدم أكثر من 40 ألف مريض سنويًا من المصابين بمختلف أنواع الأورام من شتى الأعمار

واستعرضت الدكتورة إيمان مسعد، دور معهد جنوب مصر للأورام ومستشفى الأورام التابع له والذي يخدم أكثر من 40 ألف مريض سنويًا من المصابين بمختلف أنواع الأورام من شتى الأعمار من كل محافظات الصعيد ويوجد به بعض الوحدات المتخصصة والأجهزة الطبية الحديثة، ومنها وحدة المناظير الجراحية الجديدة لتحسين نتائج العمليات الجراحية المتقدمة وتوفير وحدة المناظير التشخيصية ووحدة التشخيص الإلكتروني للأشعة وتطوير وتجديد قسم باثولوجيا الأورام وإضافة أحدث جهاز لتمرير العينات وجهاز الميكروسكوب متعدد الروؤس ووحدة الفحص بالموجات الفوق صوتية الجديدة بإضافة 2 جهاز متطور لتقليل قوائم انتظار المرضى وإنشاء مبنى العلاج الإشعاعي الجديد وتوفير جهاز المعجل الخطي الجديد الثاني بالمعهد وأحدث أجهزة العلاج الاشعاعي في مصر وفي الشرق الأوسط بالإضافة إلى توفير وتشغيل جهاز المعجل الخطي لتقديم العلاج الاشعاعي للمرضى.

وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة التي حرصت الجامعة وإدارة المعهد على تنفيذها في صورة شراكة مستديمة مع كل المؤسسات الدينية والمجتمعية والتي ساهمت في توفير العديد من الأجهزة الطبية وتطوير البنية التحتية في المعهد القائم، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة لتكوين تكاتف مجتمعي حقيقي لدعم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط وتوحيد الجهود المجتمعية المبذولة في مجال مكافحة السرطان بصعيد مصر.

محافظ أسيوط يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور ياسر محمود من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد أحمد منسي، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب ورفع مهاراتهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذ خطط الاصلاح الإداري.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في كل القطاعات، مشيرًا إلى أهم المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبخاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة، والمرحلة الجديدة منها تطوير الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز هي قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا منح 5 آلاف جنيه مكافئة مالية للمواطن موسى قاسم موسى، وذلك لحرصه على الاهتمام بنظافة وتجميل الشارع المجاور «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط».

ولفت إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

يذكر أن محافظ أسيوط استقبل المتدرب الدكتور ياسر محمود لبدء شهرين من التدريب العملي والميداني من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 ضمن البرنامج الرئاسي، والذي بدأ بلقاء المحافظ ثم المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وبعض القيادات التنفيذية للتعرف على منظومة العمل بالديوان العام والإطلاع على أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بمتدرب البرنامج الرئاسي معلنا تقديم كل الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملي للمتدرب تحت إشراف نائب المحافظ لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج وقبول أية مقترحات حول تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في كل المجالات، مشيرًا إلى إنه تم وضع برنامج لمتدرب البرنامج الرئاسي يشمل زيارات ميدانية وجولات برفقة محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية للتعرف على المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن زيارة عددًا من المديريات والإدارات بديوان عام المحافظة والمراكز والأحياء للتعرف على طبيعة العمل بها والاحتكاك المباشر مع منظومة العمل وكيفية الاستفادة منها وتطويرها ومعايشة ميدانية لكل القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.