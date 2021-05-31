محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بعيادات القومسيون الطبي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عيادات اللجان الطبية للقومسيون الطبي بحي شرق، للوقوف على سير العمل ومتابعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية، للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.

رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن منصور، مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والنائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب.

وتفقد محافظ أسيوط، عيادات اللجان الطبية من الداخل، والتقى بالأطباء والعاملين بها، كما التقى ببعض المترددين على العيادات وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحتهم.

تكثيف الرقابة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات التأمين الصحي

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصات وتكثيف الرقابة والمرور، للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

حصر احتياجات عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وكميات الأدوية المتوفرة

ووجه المحافظ خلال الزيارة، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والمتابعة المستمرة للوقوف على الاحتياجات بجميع العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على العيادات واللجان الطبية حفاظاً على صحتهم.

المحافظ يناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والاالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

والأرقام هي «2135603/ 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088»، أو رسائل الواتس آب «01000623873»، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745»، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان «105» و«15335»، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق «صحة مصر».