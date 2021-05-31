محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بعيادات القومسيون الطبي
كتب:
سعاد أحمد
01:10 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من التفقد
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عيادات اللجان الطبية للقومسيون الطبي بحي شرق، للوقوف على سير العمل ومتابعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية، للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.
رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن منصور، مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والنائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب.
وتفقد محافظ أسيوط، عيادات اللجان الطبية من الداخل، والتقى بالأطباء والعاملين بها، كما التقى ببعض المترددين على العيادات وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحتهم.
تكثيف الرقابة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات التأمين الصحي
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصات وتكثيف الرقابة والمرور، للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.
حصر احتياجات عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وكميات الأدوية المتوفرة
ووجه المحافظ خلال الزيارة، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والمتابعة المستمرة للوقوف على الاحتياجات بجميع العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.
كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على العيادات واللجان الطبية حفاظاً على صحتهم.
المحافظ يناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات
كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والاالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
والأرقام هي «2135603/ 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088»، أو رسائل الواتس آب «01000623873»، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745»، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان «105» و«15335»، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق «صحة مصر».