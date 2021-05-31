محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري المدخل الشمالي العلوي بمنقباد
الكوبري نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بأسيوط
كتب:
سعاد أحمد
01:18 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من التفقد
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، أعمال إنشاء كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال
وتفقد المحافظ الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع واستمع لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من استكمال أعمال دق للخوازيق بترعة الإبراهيمية وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية واستكمال أعمال سطح الكوبري، مشيداً بنسب الإنجاز في الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.
الكوبرى نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بأسيوط
وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة - على أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بمنقباد والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.