«أمه وُلدت بمصر».. 10 معلومات عن يتسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل الجديد

انتخب البرلمان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، ليفوز هرتسوج بمنصب الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، بعد حصوله على 87 صوتا في الكنيست، مقابل 26 صوتا لمنافسته ميريام بيرتس، خلال عملية تصويت سرية، بينما تقتصر صلاحيات الرئيس الإسرائيلي على مهام محدودة، مثل قبول أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات إضافة إلى العفو عن سجناء.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن الرئيس الإسرائيلي الجديد بنحو:

1- سياسي ومحام إسرائيلي ورئيس الوكالة الصهيونية منذ عام 20182

2- شغل منصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل من عام 2013 إلى 2017.

3- شغل سابقا حقائب وزارية مثل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، والشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية، والسكن والبناء، ووزارة السياحة.

4- من مواليد تل أبيب عام 1960 والده مولود في إيرلندا، وأمه ولدت في مصر، وجذور كلا الأبوين تعود إلى أوروبا الشرقية من بولندا وليتوانيا وروسيا.

5 - نجل حاييم هرتسوغ الذى شغل منصب الرئيس السادس لإسرائيل بين عامي 1983 و19936.

6- خدمت والدته في صفوف منظمة «الهاغاناه»، وكانت ضابطة في سلاح العلم أثناء حرب 1948، وأصيبت حينها فى عملية تفجيرية في بناية الوكالة اليهودية بالقدس في مارس 1948.

7- عندما كان طفلا أطلقت عليه والدته لقب «بوغي» تدليلا له، وهو اللقب الذي رافقه حتى صار لعنة عليه، ويستخدمه اليمين الإسرائيلي وخصوصا نتنياهو، في محاوله للتقليل من شأنه والإيحاء للمجتمع الإسرائيلي بأنه شخص مدلل.

8- عاش في نيويورك حينما خدم هرتسوغ الأب مندوبا دائما لإسرائيل في الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

9- عندما عاد إلى إسرائيل عام 1978 انخرط في الجيش حتى وصل إلى رتبة لواء بوحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

10 - بدأ العمل السياسي عام 1999 عندما تم تعيينه مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك.