11 كلية بـ4 جامعات تطبق امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا

11 كلية بـ4 جامعات تطبق امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا
كتب:
أميرة فكري
02:05 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
امتحانات الجامعات (صورة أرشفية)
تطبق جامعات حلوان وطنطا وبنها وعين شمس، منظومة الاختبارات الإلكترونية، في امتحانات التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2020 - 2021، بعد أن طبقتها في امتحانات التيرم الأول.
وقال مصدر مسيؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن جامعة حلوان تطبق الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب، والصيدلة والتمريض، فيما تجري جامعة طنطا الاختبارات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والهندسة.
وأشار المصدر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن جامعة عين شمس تطبق الاختبارات بكليتي التمريض وطب الأسنان، وكذلك جامعة بنها بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن الاختبارات تُجرى إلكترونيًا في 11 كلية فقط بالجامعات.
وشدد المصدر، على أن بقية الكليات تجري الامتحانات ورقيًا، حسبما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن الامتحانات بدأت في الجامعات في أول يونيو، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
إجراءات احترازية ووقائية وصحية مشددة خلال الامتحانات
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا خلال أعمال الامتحانات، والالتزام بعمليات التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب والآخر داخل لجان الامتحانات وارتداء الكمامات طوال التواجد بالجامعة، وتدريب عدد من الموظفين على قياس الحراة للطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأنه في حال اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين لا يتم مشاركته في أعمال الامتحان نهائيا.
كما شملت الإجراءات التأكد من التزام الطلبة بارتداء الكمامة بعد التعرف على هويتهم، التزام المراقبون وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات، ويوقع الطالب بالحضور بقلمه الخاص، يبتم دخول الطلاب وخروجهم بالتسلسل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي 1.8 متر على الأقل بين كل طالب والآخر، ضرورة تباعد مقاعد الطلبة مسافة 1.8 متر بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، ارتداء المراقبين القفازات الطبية أثناء توزيع واستلام أوراق الامتحانات والإجابة من وإلى الطلبة ومن وإلى الكنترول، وفي حالة وجود الامتحان إلكتروني على أجهزة الحاسوب يجب على الطلبة ارتداء القفازات الطبية أثناء الامتحان، والتأكد من التخلص الأمن للمخلفات طبقا لشروط مكافحة العدوى، و ضرورة كشف طبي ظاهري عليهم والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية المطولية قبل الدخول.
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