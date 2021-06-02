11 كلية بـ4 جامعات تطبق امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا

تطبق جامعات حلوان وطنطا وبنها وعين شمس، منظومة الاختبارات الإلكترونية، في امتحانات التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2020 - 2021، بعد أن طبقتها في امتحانات التيرم الأول.

وقال مصدر مسيؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن جامعة حلوان تطبق الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب، والصيدلة والتمريض، فيما تجري جامعة طنطا الاختبارات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والهندسة.

وأشار المصدر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن جامعة عين شمس تطبق الاختبارات بكليتي التمريض وطب الأسنان، وكذلك جامعة بنها بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن الاختبارات تُجرى إلكترونيًا في 11 كلية فقط بالجامعات.

وشدد المصدر، على أن بقية الكليات تجري الامتحانات ورقيًا، حسبما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن الامتحانات بدأت في الجامعات في أول يونيو، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

إجراءات احترازية ووقائية وصحية مشددة خلال الامتحانات

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا خلال أعمال الامتحانات، والالتزام بعمليات التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب والآخر داخل لجان الامتحانات وارتداء الكمامات طوال التواجد بالجامعة، وتدريب عدد من الموظفين على قياس الحراة للطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأنه في حال اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين لا يتم مشاركته في أعمال الامتحان نهائيا.

كما شملت الإجراءات التأكد من التزام الطلبة بارتداء الكمامة بعد التعرف على هويتهم، التزام المراقبون وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات، ويوقع الطالب بالحضور بقلمه الخاص، يبتم دخول الطلاب وخروجهم بالتسلسل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي 1.8 متر على الأقل بين كل طالب والآخر، ضرورة تباعد مقاعد الطلبة مسافة 1.8 متر بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، ارتداء المراقبين القفازات الطبية أثناء توزيع واستلام أوراق الامتحانات والإجابة من وإلى الطلبة ومن وإلى الكنترول، وفي حالة وجود الامتحان إلكتروني على أجهزة الحاسوب يجب على الطلبة ارتداء القفازات الطبية أثناء الامتحان، والتأكد من التخلص الأمن للمخلفات طبقا لشروط مكافحة العدوى، و ضرورة كشف طبي ظاهري عليهم والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية المطولية قبل الدخول.