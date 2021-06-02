مدرس بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول في ماراثون التصميم العالمي

أعلن الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، عن حصد الدكتور «هانى ثروت»، المدرس المساعد بقسم التطوير بكلية الفنون الجميلة، المركز الأول في ماراثون القاهرة للتصميم الذي حمل شعار «تصميم المستقبل والماضي»، عن تصميم منتج لإعادة تدوير مخلفات البيئة وإنتاج مواد صديقة للبيئة .

وهنأ «المنشاوي»، في بيان له اليوم، الدكتور «هاني ثروت»، لحصوله على هذا المركز المتقدم في الماراثون ضمن 150 مصممًا من مصر والعالم، ما يؤكد تفرد أبناء الجامعة ونبوغهم في مختلف المجالات، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال للفن بالجامعة وأهميتها في الارتقاء بالذوق الفنى .

وأكد الدكتور «هاني ثروت»، أنه شارك فى هذا الماراثون للعام الثاني على التوالي وهو الماراثون التشاركى الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحد من الماراثونات التصميمية العالمية، يهدف إلى تخيل الشكل الذي سيبدو عليه التصميم والحرف اليدوية والصناعة مع الانتشار المتزايد للتقنيات والتصنيع الرقمي من خلال المنافسة على تصميم التحديات المخصصة لهم عبر الانترنت.

وأشار إلى انه من المقرر عرض تنفيذ مبسط لمنتجه فى معرض «ديزاين شو»، بمشاركة العديد من شركات التصميم والمصممين من مصر والعالم، والمقررانطلاق فعالياته خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه حصل أيضا على المركز الأول فى الجولة الأولى للمارثوان العام الماضي بإنتاج تصميمات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قام بتصميم جهاز تعقيم النقود والأوراق الذي يتم استخدامه فى المؤسسات الحكومية .

من جانبه، شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دعم إدارة الجامعة لكافة العناصر الشابة من المبدعين في مختلف المجالات سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس الذين يسهمون بإبداعاتهم في فعاليات لتمثيل اسم الجامعة تمثيلاً مشرفاً فى كافة المسابقات والمحافل الدولية، لافتاً إلى أن المجالات الفنية تعد من أهم المجالات التي يظهر من خلالها عنصر الإبداع والموهبة والقدرة على صياغة فكرة مجتمعية أو قضية حياتية على هيئة عمل فني راقي، مشيراً إلى أن الواقع المجتمعي يعد مجالاً خصباً للفنانين والمبدعين لاستثمار مواهبهم لإنتاج أعمال فنية تلمس هذا الواقع وتوثقه وتعبر عنه تعبيراً صادقاً، وهو الأمر الذي نبغ فيه وتفوق فيه كوكبة من أبناء الجامعة من ذوي المواهب والخبرات العلمية فى مجال الفنون بشتى تخصصاتها.