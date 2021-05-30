رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعات المجالس الطارئة لاختيار ممثلي الكليات

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعمال اجتماع المجالس الطارئة لـ9 كليات من كليات الجامعة المختلفة، وهي الطب البيطري، الصيدلة، التربية الرياضية، العلوم، التربية، التجارة، التمريض، الخدمة الاجتماعية، الحقوق لاختيار ممثلي الكليات فى لجنة ترشيح المتقدمين لوظيفة «عميد الكلية»، وذلك وفقاً لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 293 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

مجلس طارئ لكل كلية على نحو منفصل

وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى أنه فى ضوء هذا القرار تم عقد مجلس كلية طارئ لكل كلية على نحو منفصل، وذلك بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، موضحًا أن القرار تضمن تشكيل لجنة خماسية لترشيح المتقدمين لوظيفة عميد والمكونة من عضوين يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وعضوين آخرين يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي يسند إليه رئاسة اللجنة، وعضو يرشحه مجلس الكلية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن ترشح كل كلية مرشحاً آخر احتياطياً لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي فى حال غيابه أو وجود مانع من ممارسة عمله باللجنة.

رئيس جامعة أسيوط: اختيار المرشحين الأساسي والاحتياطي من كل كلية بنظام الاقتراع

وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفقاً للقرار الوزاري فقد تم اختيار المرشحين الأساسي والاحتياطي من كل كلية بنظام الاقتراع السري من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية.

وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى أن شروط المرشحين، تضمنت أن يكون المقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، المشار إليه على أن يكون قد شغل منصب أستاذ لمدة خمس سنوات، وألا يكونوا ممن يتولون مناصب إدارية أو تنفيذية في الجامعة المعنية في الوقت الحالي، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قوية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية، على أن يتم مراجعة الشروط وفي حال ثبوت أي إخلال بأي شرط من الشروط للمرشح الأساسي يتم تصعيد المرشح الاحتياطي كأساسي.