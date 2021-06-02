بـ10 شروط.. «الأعلى للإعلام والوطنية للتدريب» يطلقان أول دورة للقيادات
كتب:
أحمد البهنساوى
02:23 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
المجلس الأعلى للإعلام
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب تلقي طلبلات الراغبين في حضور أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية بالشروط التالية:
1- لا يزيد سن المُرشح عن 45 عامًا.
2- موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها في حالة القبول النهائي بالدورة.
3- مدة الدورة التدريبية 3 شهور، شريطة اجتياز الاختيارات والمقابلات المقررة التي تتم بمعرفة الاكاديمية الوطنية للتدريب.
4- إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
5- الإلمام بالحاسي الآلي.
6- إقرار جهة العمل بتفرغ من يرشح للدورة تفرغًا تامًا لمدة 3 شهور متصلة، في حال القبول بالدورة.
7- أن يكون المرشح للدورة مقيدا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
8- إقرار بتحمل تكلفة التدريب التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه للمتدرب، حال عدم الالتزام أو الاخلال بشروط الأكاديمية الوطنية للتدريب.
9- تُقدم الطلبات «أون لاين» من خلال:
E-MAIL:trainning@scm.gov.egwhatsapp: 01014595449
10 - آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس الموافق 10-6-2021، ولن يُعتد بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.