طلب برلمانى بتوفير «منافذ تطعيم كورونا» للمسافرين إلى الخارج

طالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات «كوفيد19» للمواطنين المسافرين إلى الخارج، موضحة فى اقتراح برغبة تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها، وزارة الصحة: أنه في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها العالم قامت العديد من الدول والشركات بتصنيع وإنتاج لقاحات فيروس «كورونا»، بينما تتهافت معظم دول العالم للتعاقد على ما يكفيها ويكفي التعداد السكاني لمواطنيها من أجل تطعيمهم وتحصينهم من الإصابة بـ«كوفيد 19» في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: «أن انتشار الفيروس الذي تبعه عدة إجراءات وقائية وإلزامية صارمة من جانب عدد من البلدان، وعلى رأس تلك الإجراءات اشتراط بعض الدول أن يكون الوافد إليها حاصل على الجرعة الكاملة من لقاح الفيروس، مشددة على ضرورة توفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات «كوفيد 19» للمواطنين الراغبين فى السفر للخارج وذلك تسهيلاً للإجراءات الخاصة بسفرهم.

وأشارت إلى أن الهدف من توفير تلك التمركزات المستقلة هو في الأساس عامل الوقت، حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص مرتبطين بمواعيد طيران، وأعمال ووظائف في البلد المُضيف لهم، وهو ما قد لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع الجدول الزمني الذي تتبعه وزارة الصحة والسكان في تطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاح.