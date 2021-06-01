شروط وخطوات حجز شقق إسكان الشباب من «الأوقاف».. يبدأ اليوم ولمدة شهر

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية، والعاشر من رمضان محافظة الشرقية، للجمهور من جميع المحافظات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو الحالي وحتى 30 من نفس الشهر.

وأشارت الهيئة إلى أنّ التخصيص يكون عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز وهو مبلغ وقدره 15 ألف جنيه لنموذج رقم (2)، ومبلغ وقدره 20 ألف جنيه لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ وقدره 300 جنيه ثمن كراسة الشروط.

ويتم تقسيط باقي الثمن حسب الرغبة أو الأنظمة التالية:

- على نظام 15 عامًا، ويكون إجمالي سعر الشقة 220 ألف شامل المقدم المدفوع.

- على نظام 10 أعوام، ويكون إجمالي سعر الشقة 200 ألف شامل المقدم المدفوع.

- على نظام 3 أعوام، ويكون إجمالي سعر الشقة 168 ألف شامل المقدم المدفوع.

خطوات التقديم لحجز الوحدات

وعلى من يرغب في التقدم، تقديم ملف يحتوي على الآتي:

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة، على ألا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج، ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

5- صورة إيصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.

ويمكن شراء كراسة الشروط من ديوان عام هيئة الأوقاف في العنوان التالي: 109 شارع التحرير - الدقي - الجيزة.

الشروط العامة لحجز الوحدات

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة.

- أن يقر المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لمسكن.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي وتعديلاته.

شروط الحصول على شقق وزارة الأوقاف

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله الشهري عن 4750 جنيهًا للمتزوج، ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

- يتم التعاقد طبقًا لشروط السداد المعمول بها بهيئة الأوقاف، وفي حالة التأخر عن التقدم للتعاقد لمدة أكثر من شهر من تاريخ إجراء القرعة يسقط حق المتقدم في التعاقد على الوحدة ويكون للهيئة حق التصرف في الوحدة.

- يقر المتقدم بأن يتابع موقع هيئة الأوقاف المصرية «الموقع الإلكتروني» لمعرفة موعد إقامة القرعة العلنية والوحدة المخصصة له وموعد سداد باقي المقدم.

- يقر المتقدم بأنّه عاين الوحدة المخصصة له وذلك قبل سداد باقي المقدم.

- يقر المتقدم بموافقته على توقيعه على شيكات بنكية بعدد وقيمة الأقساط المستحقة على الوحدة المخصصة له وذلك في حالة التعامل مع هيئة الأوقاف.

- بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم إرفاق صورة من التقرير الطبي معتمد مع كراسة الشروط لمراعاة ذلك أثناء تخصيص الوحدات.

- يتم تقديم كراسة الشروط موقعة، ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة لديوان عام هيئة الأوقاف المصرية الكائية في 109 شارع التحرير بالدقي.

- يتم عمل القرعة العلنية بعد مراجعة وزارة الإسكان على المتقدمين.