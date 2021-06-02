عاجل.. رئيس الوزراء: الدولة ستطلق برنامجا جديدا لدعم الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه تمت مناقشة برنامج دعم الصادرات الذي ستنفذه الحكومة في المرحلة المقبلة لمدة 3 سنوات.

وأوضح خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنه تم التوافق مع كل المجالس التصديرية على برنامج دعم الصادرات، كي يعلموا أن الدولة ستؤمن بالكامل هذا البرنامج على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية؛ لأن كل ذلك معناه فرص عمل وحجم من الصادرات والعملة الصعبة للاقتصاد المصري.