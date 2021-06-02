تشجيعا لممارسة الرياضة واستغلال الطرق الواسعة .. انطلاق ماراثون مدينتي للجري الجمعة المقبل

ينطلق بعد غد الجمعة ٤ يونيو ماراثون مدينتي للجري بمشاركة ألف متسابق من مختلف الجنسيات .

وأكدت طلعت مصطفى على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

ويشمل ماراثون مدينتي ، الذي يتم تنظيمه تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى ، ٣ أنواع من سباقات الجري، مسافة ٥ كيلو و ١٠ كيلو و ٢١ كيلو ، وذلك لتشجيع الشباب ومختلف الأعمار على ممارسة الرياضة والتوعية بأهميتها .

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.