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تشجيعا لممارسة الرياضة واستغلال الطرق الواسعة .. انطلاق ماراثون مدينتي للجري الجمعة المقبل

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الوطن
03:14 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
مدينتي

مدينتي

ينطلق بعد غد الجمعة ٤ يونيو ماراثون مدينتي للجري بمشاركة ألف متسابق من مختلف الجنسيات .

وأكدت طلعت مصطفى على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات،  فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

ويشمل ماراثون مدينتي ، الذي يتم تنظيمه تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى ، ٣ أنواع من سباقات الجري،  مسافة ٥ كيلو و ١٠ كيلو و ٢١ كيلو ، وذلك لتشجيع الشباب ومختلف الأعمار على ممارسة الرياضة والتوعية بأهميتها . 

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

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