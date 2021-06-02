نجلاء بدر تعلن حصولها على جرعة التطعيم ضد كورونا: مهم لكل الناس

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن حصولها على جرعة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت نجلاء فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «أول جرعة تطعيم، التطعيم مهم كل الناس بتطعم، كل العالم».

وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل «بين السما والأرض»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت نجلاء بدر عنه، إن المخرج ماندو العدل كان له رؤية مختلفة في التعامل مع شخصيات المسلسل؛ إذ تتغير القناعات بالنهاية، وفقا للمتغيرات والسنوات المختلفة، مثنية عليه، مؤكدة أنه «رأس مال العمل».

وأضافت في لقاء عبر تطبيق zoom مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أصعب المشاهد هو مشهد الاعتراف في الحلقة الرابعة عشرة، فقد تحدث عن الأسباب التي جعلتهم يصلون إلى هذه الحالة، فقد كنا وصلنا إلى مرحلة أحببنا فيها بعضنا بعضا، لكننا نحكي عن مشكلات سابقة أوصلتنا إلى ما نحن عليه».

وأشارت نجلاء بدر، إلى أن ماندو العدل، مخرج المسلسل، درب الفريق لمدة 3 أيام على تكنيك التعامل في التصوير: «كلنا كنا أفراد متعاونين وقدرنا بعض، ولما الكاميرا كانت بتيجي على حد، كان لازم الباقيين يلتزموا الصمت لأن اللوكيشن ضيق جدا».

وواصلت: «ماندو خلق حالة رائعة من الحب بيننا وهو اللي طلع المسلسل، وماندو كان رأس مالنا، وكلنا تعاوننا مع مختلف أفراد فريق العمل عشان العمل يطلع كده».