أحمد فهمي يكشف كواليس التعاون مع هنا الزاهد في مسلسلها الأخير

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس التعاون مع زوجته الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الأخير «حلوة الدنيا سكر»، قائلا: «مقدرش أقولها لا أبدا».

وأضاف «فهمي» لـ«الوطن»: «كنت قلق بشأن ظهوري مع هنا الزاهد، وكنت لا أريد أن يقول أحد أنني ظهرت معها، فهي لازالت صغيرة في العمر، وأمامها مستقبل كبير، لذلك ظهرت في مشهد واحد بدون أي كلام».

وتابع الفنان: «على الرغم من أنها إذا طلبت مني أن أظهر في 5 حلقات كاملة سأكون موجود بدون أجر، لكن هذا تفكير ذكي من كريم أبو ذكري، بأن أكون قد شاركتها في نجاحها، ولكن لم يكون ظهوري مؤثرا، وبعيد عن أنها زوجتي اعتقد أن هنا بعد 4 سنوات ستكون في مكان مختلف».

أحمد فهمي يستعد لتصوير مسلسل «السفاح»

ومن ناحية أخري، يستعد فهمي لتصوير مسلسل «السفاح»، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالشخصية، موضحا أنّ المسلسل مكوّن من حوالي 8 حلقات تقريبًا؛ إذ لم يتم الاستقرار بعد على المُخرج أو باقي الأبطال .

أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ«سفاح الجيزة»، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع الدرامي جاء عن طريق الصدفة؛ إذ تلقى عرضًا من قِبل مُنتج برنامج «رحالة» بعد حلقته، التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأرجع أحمد فهمي خوضه تلك التجربة، إلى حماسه الشديد بالمشروع، كما أن السيناريو الذي كتبته إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، نال إعجابه الشديد، مؤكدًا أنّ هذه التجربة البعيدة تمامًا عن الكوميدية لا يمكن اعتبارها مُغامرة فنية إطلاقًا، قائلًا: «أصعب أنواع التمثيل والتصوير والتنفيذ هو الكوميدي؛ إذ إنّ فكرة المُشاركة في تجربة فنية جادة تُعد منطقة آمنة، حال تنفيذها بشكلٍ جيد».