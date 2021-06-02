مشرف تطوير الريف المصري: نطور 1600 قرية «فيديو»

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة الإسكان، إن المرحلة التي بدأت منذ بداية العام للمشروع متواجدة في 52 مركز بعدد 1600 قرية، وجرى البدء في تطوير كل المجالات والمشروعات المقترحة، وتقسيمها لجهتين للتنفيذ، الجهة الأولى وزارة الإسكان في عدد 25 مركز في 10 محافظات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 27 مركز في 12 محافظة أخرى.

وأوضح أنه جرى استلام كل المواقع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروعات داخل القرى، سواء من محطات رفع أو محطات معالجة، والبدء في تنفيذ كل المواقع، فيما عدا 50 موقعا، جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدبير مواقع ليهم ثم البدء في التنفيذ مباشرة.

وأضاف معاون وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة لقطاع مياه الشرب، فقد جرى البدء في حصر كل المشروعات المطلوب لها مد وتدعيم في أطراف هذه القرى، وبدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في البدء في تنفيذ المد والتقديم لهذه الشبكات بجانب الإحلال والتجديد للشبكات الموجودة، والبدء في تنفيذ محطات المياه اللازمة للبدء في تدعيم الخدمة داخل هذه المراكز، موضحا أن الجهاز المركزي للتعمير سيقوم بتنفيذ باقي المشروعات داخل هذه القرى، وتم البدء في الوحدات المحلية، حيث تم عمل مجمع خدمات بـ78 وحدة محليةن وتم اعتماد التصميمات والتكلفة المبدئية.

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وبحث الاجتماع إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية، وكذا الجامعات المصرية في إجراء الدراسات المتكاملة للأراضي المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد.