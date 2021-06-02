إزالة 11 حالة تعديات على النيل وحملة لمكافحة القوارض بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا، حملة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعديات على نهر النيل في نطاق قرية «جلال الشرقية»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «المعصرة»، على مساحة 344 متراً مربعاً، وذلك ضمن أعمال الموجة 17 من حملة «حق الشعب».

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وحماية النيل، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وفي الغضون، أكد محافظ المنيا أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية «صفط الخمار»، التابعة لمركز المنيا، خلال يومي 31 مايو الماضي و1 يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1715 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ومن خلال إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، تواصل تنفيذ فاعليات الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات، وهي حملة ما بعد المحاصيل الشتوية، والتي بدأت في 30 مايو الماضي، وتنتهي في 3 يونيو الجاري، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالحفاظ على صحة المواطنين، من خلال القضاء على مسببات وناقلات الامراض، وللحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رندا محمد خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أن ادارة مكافحة ناقلات الأمراض، وجميع أقسامها على مستوى المحافظة، تقوم بأعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة، والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها، وعلى جانب ترعة الإبراهيمية، وطرادي النيل، وفى الأماكن عالية الكثافة، وأشارت إلى أنه يتم متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.