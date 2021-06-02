«الاتصالات» و«الوطنية للصحافة» توقعان بروتوكول تعاون لإنشاء تطبيق صحفي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، لإنشاء تطبيق صحفي إليكتروني، تماشيًا مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان عن الهيئة، وتوقيع بروتوكول آخر بين وزارة الاتصالات ومؤسسة أخبار اليوم إحدى المؤسسات الصحفية القومية لتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسة.

شارك في التوقيع من الهيئة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبو باشا، وسامح عبدالله، أعضاء الهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة.

ومن جانب الوزارة، حضر كل من رأفت هندي نائب الوزير لشئون البنية التحتية، ومحمد حنفي مستشار الوزير للاعلام، وعزة يحيي، مدير مشروعات تطوير البنية التكنولوجية، ورنا حته معاون الوزير للشئون الفنية ، والمعتز بالله طه، المشرف على قطاع مكتب الوزير، ايهاب صادق مستشار الوزير لشؤون العلاقات العامة.

طلعت: محتوى تفاعلي رقمي يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي

وتعقيبا على توقيع البروتوكولين؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التوقيع يأتي في إطار التعاون، من أجل تمكين المؤسسات الإعلامية من استخدام التكنولوجيات الرقمية، لرفع كفاءة الأداء الإعلامى وخلق محتوى تفاعلي رقمي جذاب للمواطنين، يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي في مجال الاعلام، كما يأتي التوقيع في ضوء سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى الدور الحيوى للإعلام في نشر الوعي الصحيح لدى المواطنين، وخدمة المصلحة الوطنية.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة القومية هي إحدى دعائم وركائز الدولة المصرية وخط الدفاع الأول عنها وإحدى أدوات قوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء تطبيق صحفي إلكتروني جاءت من واقع حرص الهيئة على ملاحقة الصحافة القومية للتطورات التكنولوجية السريعة وتطوير الصحافة الإلكترونية القومية، وأن يكون هناك نموذجًا مشرفًا لتطبيق صحفي إلكتروني يمثل الصحافة المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للصحافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للهيئة الوطنية للصحافة، والمساهمة في إتاحة المحتوى الرقمي للهيئة الوطنية للصحافة بشكل فعّال، وإتاحة الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، ورصدها لحظة بلحظة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الصحافة المصرية ومواكبة التطور السريع بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتطوير خدمات التحرير الصحفي للأخبار والصحافة الرقمية.

مدة العمل بالبروتوكول

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام ويشمل نطاق أعماله ثلاثة محاور، وهي محور تطوير تطبيق الهاتف المحمول للهيئة الوطنية للصحافة، من خلال إنشاء وتطوير تطبيق متكامل للهاتف المحمول للهيئة لنشر الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، وكذلك نسخ الـ PDF بصحف وإصدارات المؤسسات الصحفية القومية وغيرها، والتكامل مع نظام الدفع الالكترونى بنظام محاسبة دقيق وآمن لمتابعة المعاملات المالية لحظة بلحظة.

ويشمل البروتوكول، محور البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال توفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وإنشاء غرفة تحرير الأخبار للهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى محور التدريب من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة تطبيق الهاتف المحمول.

وقّع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

فيما يهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة أخبار اليوم إلى تطوير البنية التكنولوجية لمؤسسة أخبار اليوم، والمساهمة في إتاحة المحتوى الرقمي لها بشكل فعال، من خلال تطوير عدد من التطبيقات، وتطوير وميكنة أنظمة «الموارد البشرية، والماليات، والمخازن، والأرشيف الإلكتروني والميكروفيلم»، لدى المؤسسة من خلال الحاسب الآلى والإنترنت وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات هى إنشاء وتجهيز مركز بيانات وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، وتطوير البوابة الالكترونية لمؤسسة أخبار اليوم والتكامل مع الارشيف الإلكترونى والميكروفيلم، وتطوير تطبيق للهاتف المحمول للمؤسسة، بالإضافة إلى إنشاء صالة مطورة لإدارة البوابة الالكترونية لها وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز الغرفة، وكذلك إنشاء الغرفة الذكية لاستقبال وسائل التواصل الاجتماعية وتطوير التطبيق الخاص بها، وأيضا مركز متطور للترجمة والنشر.

كما يشمل البروتوكول ميكنة دورة العمل المالية والإدارية بين كافة قطاعات مؤسسة أخبار اليوم، وتقديم الدورات التدريبية وعقد الاختبارات لشهادة المهارات الأساسية للحاسب الآلي لتنمية مهارات الصحفيين والإداريين في التعامل مع الحاسب الآلي.

وقّع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.