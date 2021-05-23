«الوطنية للصحافة» تطالب شعراوي بالتدخل لإنهاء مشكلات الإعلانات بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية في زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعي الصحيح وغرس الانتماء لدى المواطنين، خاصة في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير للطبع والنشر»، وذلك بمقر الوزارة بالدقي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

أهمية دور الإعلام

وأشار شعراوي إلى أهمية دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمؤسسات القومية في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف الملفات وإطلاع المواطنين بها في كل المحافظات وشرح القضايا وطرحها على الرأي العام.

ملف الإعلانات وتغيير نشاط الأراضي

واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، عددا من الملفات والتشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية والمحافظات فيما يخص ملف الإعلانات وتغيير النشاط لبعض الأراضي والأصول الثابتة التي تم تخصيصها من قبل المحافظات؛ خلال السنوات الماضية بحق الانتفاع، وتم سداد أقساط مالية لها ومنها أراضي لإقامة مصايف للعاملين ومشروعات تعليمية.

وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية والتي لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة للتكاتف للقيام بعملية إصلاحها وحل المشاكل والتحديات التي تواجهها والتي تراكمت عبر العقود الماضية وتأثرت خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن خطوات عملية التطوير والإصلاح لتلك المؤسسات تسير وفقا للخطط التي تم وضعها منذ تولية المسؤولية للنهوض سريعا بها وزيادة إيراداتها سواء بإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات وبعضها أو استثمار الأصول الثابتة أو حل مشكلة الفوائد على الديون لدى بعض الهيئات والوزارات بالحكومة، بما يساعد على قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويري والإعلامي للمواطنين والداعم للدولة المصرية.

وأكد الشوربجي أن مصادر دخل المؤسسات القومية تأثرت بشدة خلال الشهور الماضية فيما يخص «الإعلانات» بسبب بعض المشاكل مع المحافظات وتداعيات فيروس كورونا على سوق الإعلان بصفة عامة.

وأشاد بالتعاون والدعم الذى يقدمه بعض المحافظين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشاكل مع المؤسسات الصحفية القومية.

ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية إن الحكومة تؤكد بصورة مستمرة على دعم ومساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية للنهوض بها ومواجهة التحديات التي تواجهها وتحقيق الغرض من إنشائها، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لدى الدولة.

وأكد شعراوي أنه سيتواصل مع المحافظين لمناقشة المشاكل التي تم عرضها خلال الاجتماع ووضع أفضل الحلول لها بصورة سريعة وتقريب وجهات النظر بين الجميع في حل المشاكل بعيدا عن اللجوء للقضاء، وذلك في إطار دعم الدولة لكل القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد وضمان استمرار قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها الحيوي والمهم.

تراخيص البناء

وخلال اللقاء تحدث وزير التنمية المحلية حول عدد من الملفات والموضوعات التي تتابعها الوزارة و تهم المواطنين بالمحافظات وعلى رأسها بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة، وذلك من أول شهر مايو الجاري ولمدة شهرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكل المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأشار شعراوي إلى أن تلك الاشتراطات الجديدة امتدادا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية بالحكومة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

وأوضح شعراوي أنه يتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأكد وزير التنمية المحلية أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يحظى باهتمام كبير منذ توليه الوزارة والجميع لا يدخر جهدا في مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.