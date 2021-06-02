تسليم 6188 رأس ماشية من الأورمان للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

انتهت جمعية الأورمان في محافظة المنيا من تسليم 6188 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية، في مختلف مراكز المحافظة، لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم، ولتخفيف العبء عنهم، فى إطار مساهماتها لتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.

وأوضح مدير جمعية الأورمان أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة، ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بالمنيا، مشيراً إلى ان الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر.

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات، وانها سلمت على مدار الاعوام السابقة عدد (87,638) مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة.