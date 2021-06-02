عاجل.. ارتفاع ضحايا مشاجرة نجع حمادي إلى 8 قتلى و5 مصابين

ارتفع عدد ضحايا الميكروباص، الذي أطلق عليه النيران خلال مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية أبو حزام في نجع حمادي بسبب خلافات قديمة بينهما، إلى 8 وفيات و5 مصابين.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين السعدية والعوامر، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وفق مصدر أمني، إجمالي عدد الضحايا وصلوا إلى 13 شخصا، في إطلاق نار على ميكروباص، من بينهم 5 جثث و5 مصابين في مستشفى نجع حمادي بقرية بهجورة، كما جرى نقل 3 جثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وأسماء الضحايا المتوفين: هدى سعيد نور، 8 سنوات، محمد سيد محمد، 22 سنة، حنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود أنور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، و3 جثث في مجهولي الهوية، وإصابة 5 آخرين يتلقون العلاج.

وتبين من التحريات، أن مشاجرة بين عائلتين نشبت في قرية أبو حزام شرق مدينة نجع حمادي، وخلال تبادل إطلاق النار كانت سيارة ميكروباص محملة من مدينة نجع حمادي ركاب من القرية، وكان بها أحد الخصوم في الركاب، فأطلق الطرف الثاني النار على الميكروباص، أسفر عن مصرع وإصابة 13 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مكبرة من مدرعات وقوات أمن مركزي، وفرضت طوقا أمنيا في محيط القرية، وعملت على الفصل بين العائلتين، لمنع تجدد الاشتباكات، ويجرى الآن تحديد المتهمين والقبض عليهم.