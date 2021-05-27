اتهامات بالتحرش والاتجار بالبشر.. 7 قرارات للنيابة ضد متسول نجع حمادي

أصدرت النيابة العامة الجزئية في نجع حمادي، بشمال محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، 7 قرارات ضد أشهر متسول بدائرة المركز، في القضية رقم 8897 لسنة 2021 إداري نجع حمادي.

7 قرارات للنيابة العامة

أولاً: أمرت النيابة العامة بنجع حمادي بحبس المتهم «عبد النبي حسين السيد هريدي»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم التجديد له في الميعاد، وطلب صحيفة سوابقه الجنائية.

ثانياً: طلب النقيب «أحمد أ.» لجلسة تحقيق عاجلة غداً الخميس.

ثالثاً، طلب تحريات مباحث للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول الواقعة وملابساتها، وصولاً لتحقيقها لبيان ما إذا كان المتهم يستغل طفلته في التسول من عدمه.

رابعاً: يكلف أحد ضباط المباحث، بعمل محضر مستقل للمتهم، في عدم حمله بطاقة شخصية.

خامساً: يطلب مدير حماية الطفل للجلسة القادمة.

سادساً: صرف والدة الطفلة، وتدعى «دعاء م.»، من سريا النيابة على أن تكون جاهزة للحضور وقت طلبها.

سابعاً: تسليم الطفلة «حبيبة ع.»، لوالدتها، مع التنبيه عليها برعايتها، وحسن تربيتها، ومراعاتها الصحية والنفسية والاجتماعية.

ضبط أشهر متسول في نجع حمادي

وكانت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي، وبناءً على قرار محافظة قنا بالقضاء على ظاهر التسول، قد تمكنت من ضبط أخطر المتسولين في نجع حمادي، وذلك بالتعاون من أجهزة الشرطة في مركز شرطة نجع حمادي، ويجري التحقيق معه.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بضبط المدعو «عبد النبي حسين السيد»، خلال حملة للقضاء على ظاهرة التسول في أحد الميادين، وكان معه طفلة، يجري فحصها، يستخدمها في عمليات التسول، ومبالغ مالية.

محافظ قنا متسول نجع حمادي يتحرش بالنساء

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن لجان مكافحة ظاهرة التسول تواصل عملها بمراكز قنا التسعة في المرور اليومي برئاسة رؤساء الوحدات المحليه على الشوارع العامة والميادين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة إزاء المتسولين، وذلك عقب تكرار الشكاوى من انتشارهم، مؤكداً أنه جرى تحرير 71 محضراً ضدهم.

وأوضح «الداودي» أن لجنة مكافحة التسول بمركز نجع حمادي، شمال المحافظة، تلقت عدداً من البلاغات من سيدات وفتيات بقيام أحد المتسولين بالتحرش بهن، وعلى الفور جرى ضبط المتسول المتهم، وبرفقته طفلة يستخدمها في أعمال التسول، وتم تسليمه لمركز شرطة نجع حمادي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.