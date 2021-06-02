رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي لحصوله على «وسام القائد» من البرلمان العربي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصوله على «وسام القائد»، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وقال رئيس الإنجيلية: «حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرفع وسام يقدم للملوك والرؤساء العرب، يعكس صورة واقعية لقدرة ومكانة الدولة المصرية، وحقيقة الدور الذي قام به الرئيس السيسي في الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، بعقل سياسي وقلب إنسان.. نصلِّي إلى الله أن يمنح الرئيس دوام التفوق، ولمصر السلام والأمان والعالم أجمع»