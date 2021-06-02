تعرف على سبب لقاء رانيا يوسف مع رئيس برشلونة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها لصورة رفقة رئيس نادي برشلونة الإسباني، إذ جاء الأكثر بحثا على موقع جوجل «سبب لقاء رانيا يوسف مع رئيس برشلونة».

سبب لقاء رانيا يوسف مع رئيس برشلونة

ومن جانبها، قالت رانيا يوسف في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، إنها تتواجد حاليًا في مدينة برشلونة لقضاء عطلتها الصيفية: «كنت في أحد المطاعم، وأحد العرب طلب التقاط صورة تذكارية معي، ومن ثم تساءل رئيس نادي برشلونة عن سبب التصوير معي، ليتم إبلاغه بأنني ممثلة مصرية، وبعدها طالب لابورتا بالتقاط الصورة».

صورة رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة

تصدرت رانيا يوسف الترند بصورتها مع رئيس نادي برشلونة، ولكنها تصدرت الترند بمجموعة من التغريدات المملوءة بالإيحاءات بالإضافة إلى عدد من الكوميكسات، وردت رانيا يوسف على الهجوم الذي تعرضت له

وتعرضت رانيا يوسف للعديد من التعليقات والتغريدات من المتابعين، حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية، إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه، لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة او بتتكلم عنها.. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا».

مشاركة رانيا يوسف في الماراثون الرمضاني السابق

وكانت رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في السباق الرمضاني بمسلسلي «ملوك الجدعنة»، رفقة عمرو سعد ومصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداثه داخل الحارة المصرية ورحلة صعود شابين واجها الكثير من المصاعب في حياتهما، حتى ينتهي بهما الأمر إلى تجارة المخدرات.

والمسلسل الثاني «وكل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجنايني.