رانيا يوسف والسعدني والحلفاوي يحتفلون بفوز الأهلي: أبطال القارة

احتفل عدد من الفنانين بتتويج النادي الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الأول في الدقيقة 57، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وجاء هدف محمد شريف بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بينما هدف صلاح محسن بعد مراوغته للحارس زهير لعروبي ليسدد في الشباك الخالية لفريق نهضة بركان.

وكتبت رانيا يوسف، عبر حسابها على «تويتر»: «‏مبروك للأهلي السوبر الإفريقي.. أبطال القارة يحلقون في السماء دائما».

كما علق الفنان احمد السعدني على فوز الأهلي، وكتب أحمد السعدني، في تغريدته على «تويتر»، بعد التتويج: «الأهلي سوبر»، وكذلك عبر عن إعجابه بهدف الأهلي الأول لـ محمد شريف، قائلًا: «عماد متعب في نفسه شريف ده».

كما كتب مصطفى شعبان عبر حسابه على «تويتر»: «‏‏‏مبروك ‎الأهلي»، فيما نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عدة تغريدات قصيرة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث وجه رسالة إلى بيتسو موسيماني -المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطريقة كوميدية قائلًا: «أول ما يجب أن يفعله موسيماني أن يرسل برقية شكر لمدام فايلر.. ولا خليها أحسن بعد السوبر المصري.. بعد الخماسية إن شاء الله».

وحقق الأهلي بطولة السوبر الإفريقي الغائبة عن أحضانه منذ عام 2014، للمرة السابعة في تاريخه.

ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وفي الدقيقة 67 خرج حسين الشحات ونزل صلاح محسن، وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لحسين الشحات بسبب تعمده إضاعة الوقت أثناء خروجه لإجراء التبديل.

وفي الدقيقة 84 شارك محمود عبدالمنعم كهربا وحمدي فتحي بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.