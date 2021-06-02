حبس موظفين طلبا رشوة 40 ألف جنيه لتسهيل بناء مخالف بقنا

قررت النيابة العامة بمركز فرشوط في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حبس موظفين طلبا رشوة مالية بقيمة 40 ألف جنيه مقابل تسهيل بناء مخالف بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة، برئاسة المستشار أنور البطش، مدير النيابة، والمستشار محمد فرج، وكيل النيابة، تحريات مباحث مركز شرطة فرشوط حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط موظفين، أحدهما يشغل وظيفة مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز فرشوط، والآخر يشغل وظيفة مسئول حماية الأراضي بجمعية النجوع الزراعية بقرية «العركي»، وذلك لاتهامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وفي تعليق له على الواقعة، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم تحرير المحضر رقم 1973 إداري مركز شرطة فرشوط ضد المذكورين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق، عقب تلقي شكوى من قبل أحد المواطنين، لطلبهما منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، مقابل السماح له بالتعدي على الأراضي الزراعية، وبناء منزل مخالف.

وشدد محافظ قنا على أنه لا تهاون في التعامل والعقاب الرادع مع الفاسدين ومهدري المال العام، أياً كانت مواقعهم القيادية أو الاجتماعية، مؤكداً أن مصر تمر بمرحلة مهمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عازم على اجتثاث الفساد ومعاقبة الفاسدين.

وناشد «الداودي» كل من لديه أدلة ومستندات تثبت وقائع فساد محددة، عليه أن يتقدم بها إلى المحافظة لإحالتها للنيابة العامة، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.