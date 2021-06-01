ضبط موظفين في «تموين قنا» استوليا على مليون و200 ألف جنيه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن قنا، موظفين بإدارة تموين قرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا، بتهمة إختلاس مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

تلقت الإدارة العامة لمباحث التموين إخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط «رأفت.ي»، 38 عاما، موظف بإدارة تموين قرية أولاد عمرو، و«الطيب.ا»، 40 عاماً لإتهامهم بالتلاعب فى بطاقات التموين والإستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت تحريات ضباط مباحث التموين بعد فحص الكروت والماكينات أن المبالغ المتحصلة مع المتهمين تقدر بحوالى مليون و200 ألف جنيه وتم تحرير محضرا بالواقعة رقم 12760 إداري مركز قنا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.