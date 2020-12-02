ضبط موظفين اثنين سهلا بناء عقارات دون ترخيص في الإسماعيلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام "اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية" باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع "شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية"، وتمكينهما من بناء عقارين سكنيين على أرض زراعية "دون ترخيص"، وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة.

مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة لفحص تلك المخالفات وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

باستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.