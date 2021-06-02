تعرف على سر الرقم 1111 الذي كرره رئيس حماس

ظهرت تكهنات كثيرة حول سر الرقم 1111 الذي استخدمه رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مؤخرا مع الوفد الأمني المصري رفيع المستوى الذي زار مؤخرا قطاع غزة، حيث قال مع عدد من الصحفيين والمراسلين: «سجلوا الرقم 1111، سجلوه على مقاومتكم في قطاع غزة، وسجلوه على حركة حماس، وسجلوه على كتائب الشهيد عز الدين القسام، ستذكرون هذا الرقم 1111».

وحاولت مصادر مختلفة، إسرائيلية وفلسطينية، تفسير سر الرقم 1111، مشيرة إلى أنه يشير إلى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ربما تشملهم صفقة تبادل أسرى محتملة مع إسرائيل، في إطار محاولة التوصل إلى هدنة طويل الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

محللون يكشفون سر الرقم 1111

وذكر المحلل العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن سر الرقم 1111 ، يتمثل في أن زعيم حركة حماس يشير إلى أنه مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، حيث يجري الحديث عن تسليم أربعة إسرائيليين، من بينهم جنديان، يبدو أن الحديث يجري عن رفاتهم، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونوه المحلل العسكري الإسرائيلي إلى أن «السنوار»، الذي أعلن استعداده لصفقة تبادل، أطلق رقم 1111 في الهواء، وقال سجلوا الرقم علينا وعلى المقاومة، ستذكرون رقم 1111، مضيفا أن هذا الرقم ليس بالصدفة، إذ يريد «السنوار» إطلاق سراح المزيد من الأسرى ممن تعتبرهم إسرائيل «إرهابيين»، أكثر حتى من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم إبان صفقة الجندي جلعاد شاليط، وبلغ العدد وقتها 1027.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية تحدث معها «بن يشاي»، كما يقول، إنه يمكن فهم أنه لا توجد فرصة لأن توافق حكومة إسرائيل على الطلب الجديد الذي حدده «السنوار»، مضيفا: «يبدو أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن السنوار أقنع نفسه أنه انتصر في عملية حارس الأسوار، لذا فقد رفع سقف المطالب»، حسب قوله.

لكن في المقابل فإن عملية التفاوض الجارية والتي تتدخل فيها أطراف كثيرة في مقدمتها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية، ربما تؤكد وعود رئيس حماس في غزة، وتكشف بما لا يدع مجالا للشك سر الرقم 1111.