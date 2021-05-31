عمرو خليل يرصد أثار العدوان الإسرائيلي من قطاع غزة

أجرى الإعلامي عمرو خليل، تغطية خاصة من داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدًا قطاع غزة، لرصد آثار العدوان الإسرائيلي على الأبنية المدنية والمؤسسات الدولية داخل القطاع، وذلك خلال تقديمه برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، حيث استعرض الإعلامي مبنى تابع لوزارة العمل الفلسطيني بعد هدمه بسبب قذائف الاحتلال.

«العمل وزارة مدنية وليست عسكرية، وهناك 46% من سكان غزة لا يعملون بسبب قلة فرص العمل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية»، هكذا علق عمرو خليل على سقوط مبنى وزارة العمل، مؤكدًا أن هناك محاولات حالية لرفع الحطام وسيتم عودته مرة أخرى للحياة ويستطيع توفير وظائف للمواطنين والشباب، في عملية الإعمار الجديدة.

كما استعرض الإعلامي، تدمير مبنى أطباء بلا حدود، رغم كونها منظمة طبية تعمل على تقديم الدعم الطبي، وهذا يكذب الإعلام الإسرائيلي بأن الاستهدافات كانت لمنشآت عسكرية، مؤكدًا أن مبنى أطباء بلا حدود ليس به مقاومة وليس تابعا لأذرع مسلحة أو فصائل فلسطينية معينة، ورغم ذلك تم استهدافه، حتى المنازل حوله تأثرت بالقوة التفجيرية وكذلك الأسفلت.

وأردف الإعلامي، أنه تم استهداف منظمات طبية دولية في قطاع غزة، كانت تقدم الدعم للأطفال والرجال والنساء في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن تلك المنظمات اصبحت مقاراتها في غزة آيلة للسقوط، كما استعرض استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي دار أيتام، متمنيًا أن يعود الإعمار من جديد بجهود مصرية فلسطينية دولية.