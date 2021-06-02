نادر سعد: نستهدف تطعيم 40% من الشعب بحلول نهاية العام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف إلى تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري بلقاح مضاد لفيروس كورونا، بحلول نهاية العام الحالي، إذا سارت الأمور على ما يرام، وحصلت الدولة على الكميات التي ترغب في الحصول عليها من اللقاح، موضحا أن مصر ستتلك مايكفيها من اللقاح في شهر يونيو «هيبقى عندنا 7 ملايين جرعة لقاح، بينها 4 ملايين استيراد من الخارج، وثلاثة ملايين من التصنيع المحلي».

وأضاف «سعد»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن الدولة تعاقدت على ملايين من اللقاحات، وإذا سارت الأمور بالشكل المخطط، فإن الحكومة وضعت هدفا وهو تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان، وهي نسبة جيدة جدا، خاصة أن الشعب المصري معظمه من الشباب والذين هم أقل من 18 سنة لا يحصلون على اللقاح، مشيرا إلى أن الـ40% أعمارهم أكبر من 18 سنة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا، ومطلوب من الناس الإقبال على اللقاح، ومن الشركات سرعة تسليم اللقاحات، مشددا على أن التطعيم حاليا اختياريًا وليس إجباريا، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192823 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 956 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 263606 من ضمنهم 192823 حالة تم شفاؤها، و15136 حالة وفاة.