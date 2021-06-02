نائب سابق يبحث عن وظيفة وينشر سيرته الذاتية: مش لاقي شغل بقالي 6 شهور

نشر النائب السابق محمد أبو حامد، سيرته الذاتية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي « تويتر»، موضحًا أنه يبحث عن فرصة عمل بالطرق التقليدية منذ نحو 6 أشهر، ولما فشلت جهوده لجأ لنشر سيرته الذاتية بهذه الطريقة.

إعلانات التوظيف

وقال أبو حامد في منشوره: «مسائكم خير في الحقيقة أنا أبحث عن فرصة عمل مناسبة، أنا حاولت البحث بالطرق التقليدية منذ 6 شهور لكن ربنا لم يقدر إلى الآن، لو فيه من الأصدقاء حد ممكن يساعد في إيجاد فرصة عمل مناسبة دا رابط ال cv الشخصي بتاعي وفي آلية للتواصل وأعتذر على إزعاجكم».

تفرغ النائب

وتواصلت «الوطن» مع النائب السابق محمد أبو حامد لمعرفة ما إذا كان المنشور حقيقيا فرد قائلا : «حساب تويتر بتاعي موثق ونشرت هذا الكلام وهي حقيقية».

وأوضح أبو حامد: «ربنا مقدرش أدخل المجلس الجديد وطبقا لقانون مجلس النواب لما تبقى نائب بتكون متفرغ لمهنة النائب، فمكنش فيه مجال يكون عندي عمل أثناء فترة المجلس لما مدخلتش المجلس الجديد مكنش عندي شغل».

وواصل: «دورت بالطرق التقليدية كالمعارف ومواقع التوظيف المختلفة والإعلانات المختلفة عن التوظيف فنشرت ربما يكون أحد الأصدقاء يكون لديه القدرة في ضوء السي في اللي أنا ناشره بمنتهى البساطة».

محاسب قانوني ومراجع حسابات

وأوضح النائب السابق أن السيرة الذاتية التي نشرها بها تفاصيل كل ما حدث «منذ تخرجت في كلية التجارة عام 1995 ومحاسب قانوني معتمد في وزارة المالية منذ 98 واشتغلت مراجع حسابات لسنوات ومدير مالي لسنوات وكان عندي شركة مساهمة تقدم خدمات مالية صاحبها لسنوات واشتغلت في السياسة والعمل العام والعمل الأهلي لسنوات».

وردا على سؤال حول ماهية الوظيفة المناسبة التي يطمح إليها وأن يعمل بها قال «الوظيفة التي تتناسب مع الخبرات السابقة، أنا من الطبقة الوسطى اعتمد طول الوقت أن اشتغل لكي اكسب اللي بيه تقوم حياتي».