الوزراء: لا تصالح في مخالفات البناء حتى تحصل الدولة على حقها

التصالح في مخالفات البناء يعد الملف الأبرز الذي يهتم به المتابعون اليوم بعد قرارات قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتداد بطلبات التصالح في الريف باستثناء مخالفات التعدي على أراضي الدولة، وتساءل العديد من المواطنين عن الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه جرى قبول طلبات التصالح بالريف ولا تصالح في مخالفات البناء لحالات محددة حتى تحصل الدولة على حقها من التعدي على أملاكها.

نموذج 10 لمن تصالح في مخالفات البناء

وعلى كل من تصالح في مخالفات البناء الحصول على نموذج 10بعد سداد قيمة التصالح سواء دفعة واحدة أو على أقساط، وفى حالة السداد الفوري يحصل صاحب الشأن على خصم 25%من قيمة التصالح، ولابد من تقديم معلومات ومستندات سليمة من مساحة ونوعية المخالفة والرسم الهندسي، وفي حالة تقديم معلومة مغلوطة يتعرض صاحب المخالفة إلى إجراءات قانونية ضده، بعدما تجري مطابقة المعلومات الواردة في ملف التصالح بالرفع المساحي للمخالفة محل التصالح على أرض الواقع.

فوائد التصالح

ومن فوائد التصالح في مخالفات البناء تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة لوقف أي أحكام أو غرامات، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، وإجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع مخالفات البناء حتى يجري إنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وتحصل الدولة على حقوقها .

وتخضع طلبات التصالح في مخالفات البناء لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية رقم 17لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتعد محافظات البحيرة والشرقية والقليوبية أعلى المحافظات من حيث تقديم طلبات التصالح، وجرى خفض قيمة متر التصالح في أغلب المناطق لمراعاة طبيعة كل منطقة والبعد الاجتماعي، وأيضا جرى تحديد سعر متر التصالح في الريف بسعر 50 جنيها.