يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالاعتداد بطلبات التصالح المقدمة فى الريف المصري، وطرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، التي أقرها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1لسنة 2020 ففي نص المادة 11 يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25%على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق من قيمة التصالح، ويسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فوائد، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.

سداد غرامة التصالح على مخالفات البناء

ونص قانون التصالح على طرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، ففي حالة التأخير عن سداد أي من أقساط قيمة التصالح فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن سداد غرامة تأخير عن التصالح على مخالفة البناء تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

دفع أقساط سداد غرامة التصالح على مخالفات البناء

وأشار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى أن عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وهناك تيسيرات عديدة لسداد قيمة التصالح وذلك حسب رغبة كل مواطن إما دفعة واحدة والحصول على خصم 25% أو السداد على أقساط لمدة 3 سنوات.

رفض طلب التصالح في مخالفة البناء

وبعد تحديد طرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، يجوز في حالات رفض طلبات التصالح، تقديم طلب تظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، على أن ينظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، ولها الحق في استيفاء أي مستندات تساعدها على إتمام مهامها.