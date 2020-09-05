طريقة حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ3 خطوات

مع تزايد الجدل المستمر حول قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالطرف الملزم بدفع قيمة التصالح، وطريقة حساب القيمة المحددة التي يتوجب دفعها للتصالح حسب كل عقار مخالف.

ومن جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، لـ"الوطن"، إن الأصل في القانون هو أن يدفع غرامة المخالفة للتصالح صاحب المخالفة، وهو مالك العقار ولكن مالك الوحدة مضطر للتصالح بدلا منه في حالة غياب المالك ولذلك نص القانون على أن من يتصالح هو صاحب الشأن.

وأضاف نصر الدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على أنه في حالة تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، فإنه سيتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة باللائحة التنفيذية وفي حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه التي حددها قانن التصالح.

عضو "إسكان النواب": رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء تبدأ من 500 إلى 5000 جنيه

النائب إسماعيل نصر الدين، أضاف أن حساب قيمة المخالفة أمر ليس بالصعب وعلى المواطن اتباع الخطوات وحساب القيمة المقررة، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تبدأ بسحب طلب تصالح من أي وحدة محلية أو حي تابع له، كما يمكنه التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه للعقار حسب المنطقة ومساحة المخالفة بمتوسط، على سبيل المثال 1000 جنيه، ثم يسدد المواطن الراغب في التصالح في البناء مبلغ جدية الحجز بقيمة 25 % من حساب قيمة المصالحة المحددة من 50 إلى 2000 جنيه للمتر على أن تسدد باقي القيمة بالتقسيط على 3 سنوات.

وأوضح إسماعيل طريقة التصالح على النحو التالي:

ـ شقة 100 متر على حساب الـ 50 جنيه للمتر المسطح، وهي غالبا في القرى، يتم دفع 25 % منها جدية الحجز ما يعادل 1250 جنيها والباقي يتم تقسيطه على 3 سنوات.

ـ الوحدة 100 متر في قيمة غرامة 500 متر يكون إجمال قيمة التصالح 50 ألف جنيه يتم دفع 25% والباقي تقسيط على 3 سنوات.

ـ الوحدة أو الشقة 100 متر إذا كانت الغرامة 1000 جنيه يكون إجمالي قيمة التصالح 100 ألف جنيه يتم دفع 25% جدية تصالح بما يعادل 25 ألف جنيه والباقي بالتقسيط على 3 سنوات.

الوحدة 100 متر في حالة قيمة التصالح على المتر 2000 جنيه وهي الأعلى قانونا تصبح إجمالي قيمة التصالح 200000 جنيه يتم دفع 25% منها جدية التصالح بقيمة 50 ألف جنيه والباقي بالتقسيط على 3 سنوات.

يضاف إلى كل وحدة سداد رسم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه بمتوسط 1000 جنيه.

نصر الدين: دفع ربع القيمة والباقي تقسيط على 3 سنوات

وأكد إسماعيل نصر الدين أيضا أن لجان التقييم تحدد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد، وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا في القرى والمناطق الشعبية وحتى 2000 جنيه للمتر، وبعد تشيكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة على الواقع وبعد قبول التصالح، يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات وفق القانون.

وأضاف "نصر الدين" أنه حسب مساحة كل وحدة "شقة" ووفق القيمة في كل حي أو منطقىة يمكن حساب قيمة التصالح وأنه في حالة التصالح على إجمالي العقار يتم حساب القيمة على مساحة العقار كله بالمتر وقيمة المتر بالمنطقه وفق ما تحدده اللجان المشكلة بكل المحافظات للتصالح.

وحدد القانون خطوات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، كالتالي:

- تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وفي حال قبول طلب التصالح.

- دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

- يحصل صاحب العقار أو الوحدة المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنه.

- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

- والخطوة الأخيرة هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

يمكن دفع 25% من القيمة على أن يتم تقسيط الباقي على 3 سنوات.