جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. يعلن خلال ساعات
«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا في المدارس
كتب:
كريم روماني
08:07 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات_ صورة أرشيفية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه جرى حاليا التنسيق مع عدد من الجهات والوزارات المعنية للاستعداد الجيد للامتحانات، ثم يجري الإعلان عن تفاصيل متعلقة بآلية عقد الامتحانات وموعدها، بالإضافة إلى الحلول التي يمكن اللجوء إليها، لتفادى أي مشكلة في النواحي التقنية تعيق الطالب في إرسال الإجابة على أسئلة الامتحانات.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 سيراعي التباعد الاجتماعي في أيام عقد الامتحانات
وأضافت الوزارة، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، يشمل عقد الامتحانات اعتباراً من شهر يوليو المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد على أجهزة التابلت إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بجانب تكثيف مجموعة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة كل من الطلاب والمعلمين.
امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في لجان مؤمنة جيداً
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، سيراعي الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، في توزيع المواد الدراسية على الأيام بشكل جيد، لافته إلى أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديد التي تقيس الفهم، مشددة على الطلاب بضرورة فهم المقرر الدراسي من أي مصدر تعلم يفضلونه وعدم الإعتماد على مصدر واحد.
«شوقي»: ننسق مع عدد من الجهات للاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة2021
وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستبداً يوليو المقبل وسيتم توزيع جميع الطلاب بشكل يحافظ على التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية، مؤكداً أن الوزارة حرصت على توفير نماذج استرشادية ومراجعات للطلاب لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على نوعية الأسئلة الجديدة والتدريب عليها بشكل مستمر خلال الفترة المتبقية قبل عقد الامتحانات.
وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة جاوبت على غالبية الأسئلة التي دائماً ما يطرحها بشأن الامتحانات، مشدداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة إتاحة فرصة للوزارة حتى تؤدي كافة الأعمال المطلوبة منها بهدوء، مشيراً إلى أن الطلاب ليسوا في أي حاجة لمعلومات إضافية عن الامتحانات النهائية.
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