مذبحة أبو حزام.. 10 قتلى و7 مصابين في اشتباكات عائلتين بقنا

ارتفع عدد ضحايا مجزرة اشتباكات «أبو حزام» التابعة لمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا إلى 10 قتلى و7 مصابين، بعد وفاة عدد من الحالات المصابة بطلقات نارية، والتي بدأت بمصرع أحد الأشخاص صباح اليوم، ليثأر أفراد العائلة الأخرى له وحملوا الأسلحة، وفتحوا النار على سيارة بها أحد أفراد العائلة الأخرى مما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.

ورود بلاغ بوجود مشاجرة وسقوط ضحايا

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية والعوامر» بقرية أبو حزام نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية.

أسماء ضحايا مذبحة أبو حزام بقنا

تبين مصرع كل من: نورالدين عبد الشافي محمد 65 عاماً، ويوسف مسعود نور 15عاماً، وحنان حامد شاكر 20 عاماً، وفتحي عمر محمد 30 عاماً، وعبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور 49 عاماً، وعدلي حسن أحمد 45 عاماً، وهدى سعيد نور 8 أعوام، ومحمد سيد محمد 22 عاماً، وجار التعرف علي هويات جثتين.

أسماء مصابي مذبحة أبو حزام بقنا

كما تبين إصابة كل من: هدية شحات محمد 27 عاماً، طلق ناري أسفل الظهر، وجمال عبد اللطيف بكري 57 عاماً، طلق ناري بالجانب الأيمن، وأيوب وليد أبوالحجاج 5 أعوام، طلق ناري بالساق اليمني، وعلاء عبد الصبور عبد المطلب 41 عاماً، بطلق ناري بالرأس، وناجح مسعد محمد 15عاماً، طلق ناري بالساعد الأيمن، وسناء محمد أحمد 50 عاماً، طلق ناري بالظهر، وصابرين أحمد محمد 47 عاماً.

تفاصيل الواقعة

بدأت المعركة عندما لقي أحد المجني عليهم مصرعه، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بطلق ناري، ونقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، من أحد أطراف عائلة أخرى بالقرية، عقبها علم أقاربه وانطلقوا حاملين السلاح الناري؛ للأخذ بثأره، وعلموا بوجود شخص من الطرف ال’خر في سيارة ركاب ميكروباص قادمة من مدينة نجع حمادي، فانتظروها على مدخل القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص عليها، وفروا هاربين.

وشهد محيط قرية أبو حزام، تواجدا أمنيًا مكثفًا من قبل أجهزة الأمن، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.