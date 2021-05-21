«أسبوع جرائم الأزواج» بالقليوبية.. مجزرة وقتل وانتحار واستغلال جنسي

«أزواج ولكن... مجزرة وقتل وانتحار واستغلال جنسي».. هذا ما حدث في محافظة القليوبية خلال أسبوع واحد، حيث وقعت 4 جرائم قتل وشروع في قتل وانتحار ومجزرة واستغلال جنسي بطلها الأزواج وضحيتها الزوجات والأبناء، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم في مجزرة الخانكة، فيما قام زوج بشبرا بقتل زوجته، وأصيب 4 آخرون جراء مجزرة الخانكة، ومحاولة سائق قتل زوجته ببنها، فيما تم ضبط عاطل استغل زوجته بالخانكة لتصوير فيديوهات جنسية بعلمها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ وأرباح مالية لتحقيق الثراء السريع.

«الوطن» تستعرض تفاصيل جرائم 4 أزواج ارتكبوها في حق أسرهم وزوجاتهم خلال أسبوع، بدأ بمجزرة العيد في الخانكة، وانتهى بفضيحة الفيديوهات الجنسية لزوجي الخانكة، حيث أغوى زوج زوجته لتصوير فيديوهات إباحية لها وترويجها على الإنترنت لتحقيق مكاسب مالية.

مجزرة وانتحار و3 قتلي بسبب خطوبة في العيد بالخانكة

في ثاني أيام العيد الأسبوع الماضي، وتحديدا في يوم الجمعة الماضية لقي 3 أشخاص مصرعهم في مجزرة أسرية ارتكبها عاطل في قرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث أطلق الرصاص على أسرة طليقته وأبنائه خلال حفل خطوبة ابنته في منزل شقيق طليقته، بعد أن اقتحم حفل الخطوبة مطلقا النيران بسلاح ناري طبنجة، أسفر عن مقتل ابنته وخالها ومصرع شخص آخر، وإصابة نجله وزوجته وآخر، لاعتراضه على خطبة ابنته بدون علمه ثم انتحر بعد ذلك.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن للجنوب، يفيد بقيام «محمود ق.غ» عاطل، باقتحام منزل شقيق طليقته بقرية سرياقوس مركز الخانكة، وإطلاق النيران من سلاح ناري «طبنجة»، ما أسفر عن مصرع نجلته وخالها وشخص آخر، وإصابة نجله وزوجته وآخر، لاعتراضه على خطبة ابنته، وعقب ذلك انتحر بإطلاق النيران على نفسه، وعثر على جثته بجوار مسكنه غارقا في دمائه وبجواره السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين اقتحام بائع خضروات، انتحر لاحقا، محل إقامة طليقته «ف.ل.ع»، 35 عاما، في منزل شقيقها خلال الاحتفال بخطبة ابنته، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى طبنجة 9 مم، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته «أ.ل.ع»، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم «ص.م.ق» 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن، وآخر خلال تلقيه العلاج بمستشفى الدمرداش بالقاهرة وانتحر الجاني عقب ذلك، حيث تبين أن سبب الجريمة اعتراضه على خطبة ابنته والخلافات الأسرية بينه وبين طليقته عقب طلاقهما منذ عام ونصف العام.

عامل شبرا قتل زوجته في الشارع لمنعها من زيارة صديقتها

في شبرا الخيمة قتل عامل زوجته في الشارع بطعنها عدة طعنات قاتلة، لعدم تنفيذ أوامره بقطع علاقتها بإحدى صديقاتها.

تلقى اللواء حاتم مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بقيام شخص بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض فى الشارع وطعنها عدة طعنات وتوفت أثناء نقلها إلى مستشفى معهد ناصر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طلب من زوجته المجنى عليها «م. ج» 27 سنة، ربة منزل، قطع علاقتها بإحدى صديقاتها وعدم زيارتها، إلا أن الزوجة المجنى عليها لم تمتثل لأوامره، وعقب خروجه للعمل قامت بالخروج من الشقة والذهاب لتلك الصديقة، وعندما علم انتظرها فى الشارع وعقب عودتها استوقفها وطعنها بالسكين فى الشارع وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى.

وألقى المقدم حازم خيال رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، القبض على الزوج ويدعى «ا. م»، 31 سنة، عامل، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

سائق بنها مزق جسد زوجته بسبب طلبها الخلع

وفي مدينة بنها شهدت منطقة «اتريب»، قيام سائق بتمزيق جسد زوجته بسكين وشروعه في قتلها لقيامها برفع قضية خلع عليه مما أثار غضبه فهاجمها هي ووالدتها وشقيقها وقام بطعنها في أماكن متفرقة بجسمها محاولا قتلها حيث جرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي في حالة خطرة وخضوعها للعلاج حتى الآن.

تلقى المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، إشارة من المستشفى بوصول «لطيفة أ.»، بائعة فاكهة، مصابة بجرح طعنى بالظهر والبطن، وجروح سطحية بالوجه.

وبالانتقال وسؤال المجنى عليها اتهمت زوجها ويدعى «هـ. ع» 37 سنة، سائق، بالتعدى عليها بالضرب وطعنها بالسكين بسبب قيامها برفع دعوى خلع عليه وفى أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عاطل الخانكة أقنع زوجته مشاركته تمثيل الأفلام الإباحية وترويجها على الإنترنت

وفي الخانكة أوقعت اجهزة الأمن بزوج وزوجته قاما بتصوير فيديوهات ومقاطع جنسية لهما وروجاها على موقع التواصل الاجتماعي «tango»، وهو مابرره الزوجان في التحقيقات بأنه كان وسيلة لتحقيق أرباح مادية ومكسب سريع، مستغلين هوس البعض بهذه الممارسات اللاخلاقية.

وكشف تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، أن الزوج المتهم استغل زوجته برضاها لتصوير هذه الفيديوهات وترويجها علي الإنترنت حتى وصل الأمر بهما لمحاكاة الأفلام الإباحية الأجنبية حيث ضبط بحوزتهما أعضاء جنسية صناعية استخدامها في مقاطع فيديو ضمن ما تم تحريزه من مشاهد.

وأمرت نيابة الخانكة بحبس الزوجين بعد ما جاء في أقوال الزوج المتهم أن الفكرة بدأت معه بمشاهدته الأفلام الجنسية على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا ليتطور الأمر بإقناعه زوجته مشاركته المشاهدة وتطبيق ما يشاهدانه في علاقتهما الزوجية حتى أدمنا هذه الأفلام، ومع تفكيرهما في طريقة لكسب المال وتحقيق الثراء السريع توصلا لفكرة أن يقوما بتصوير مقاطع وأفلام إباحية وتوريجها على السوشيال ميديا ومنها تطبيق «tango» حيث بدءا في عرض المقاطع ليجدا مشاهدة عليها كبيرة وتحقيق مكاسب مالية من راغبي هذه الأفلام والمشاهدات، الأمر الذي أغراهما للتمادي في الأمر بعد أن كسبا مبالغ مالية كثيرة.

كانت مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت الأربعاء الماضي من ضبط عاطل وزوجته بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة لتصويرهما مقاطع وفيديوهات جنسية إباحية ونشرها عبر تطبيق على الإنترنت tango، ومنصات السوشيال ميديا، بهدف التربح.

وردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية من الإدارة العامة لمباحث الآداب بقيام شخص وزوجته بإنشاء صفحة عبر تطبيق سوشيال ميديا لنشر مقاطع وفيديوهات جنسية

بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، تبين أن «س.م.م» 47 عامًا، عاطل، أنشأ صفحة بالاشتراك مع زوجته «أ.م» 32 عامًا، ربة منزل، على موقع للتواصل الاجتماعي، لتصوير فيديوهات إباحية وبثها على تطبيق على الإنترنت.

استئذان النيابة العامة واستهداف المتهمين

وألقى المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، القبض على الزوجين وبحوزتهما أعضاء جسدية جنسية صناعية «ألعاب جنسية».

بمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بارتكابهما الواقعة.