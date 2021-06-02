لمنعها من الحمام.. طالبة تقضي حاجتها داخل لجنة الامتحانات بالغردقة

منعت مراقبة لجنة مدرسة «سعد زغلول» الإعدادية للبنات بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، أثناء أداء الامتحان في مادة الجبر اليوم الأربعاء، ورغم توسل الطالبة بأنها تمر بحالة صحية طارئة، تسببت في إصابتها بالإسهال، وفي أشد الحاجة لقضاء حاجتها، فقد قوبل طلبها بالرفض، ولم تستطع الطالبة التماسك طويلاً، حتى فوجئت بنفسها تقضي حاجتها أثناء جلوسها داخل اللجنة، نظراً لظروفها الصحية.

تحدث والد الطالبة «د. ص.» لـ«الوطن» قائلاً إن مراقبة اللجنة منعت ابنته من الذهاب إلى دورة المياه أثناء تأدية امتحان مادة الجبر اليوم في لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة، مما اضطر ابنته لقضاء حاجتها داخل اللجنة بطريقة غير إرادية، نظراً لمرورها بحالة صحية وتناولها بعض الأدوية التي تؤدي إلى الإسهال، وذلك بالرغم من توسلات ابنته للمراقبة للذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجتها.

وأضاف والد الطالبة أن مراقبة اللجنة لم تكتف بمنع ابنته من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها المتكررة إليها عدة مرات وإبلاغها بحالتها الصحية، حيث اشترطت المراقبة قيام الطالبة بتسليم ورقة الإجابة أولاً، رغم أنها لم تكن قد انتهت من الإجابة على أسئلة الامتحان، حيث لم يكن قد مر نصف الوقت، وبعدما فوجئت ابنته بقضاء حاجتها داخل اللجنة، لم تجد أمامها سوى تسليم ورقة الإجابة ومغادرة اللجنة، قبل انتهاء زمن الامتحان.

وطالب والد الطالبة، عبر «الوطن»، مسئولي التعليم بفتح تحقيق موسع مع المراقبة ورئيس لجنة المراقبة، لما أصاب ابنته من ضرر نفسي، وتسبب لها في إحراج أمام زميلاتها، ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه في موقف غير إنساني، رغم مرورها بوعكة صحية طارئة.

وفي المقابل، أكد مسئولون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن مراقبي اللجان لديهم تعليمات بالالتزام بقرارات التربية والتعليم في اللجان، وعن تلك الواقعة، أفاد مسئولو المديرية بأن والد الطالبة لم يتقدم بشكوى رسمية حتى الآن، وعليه تحرير مذكرة رسمية بالواقعة، وسيتم إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، فور وصول مذكرة رسمية بهذا الشأن.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر، والبالغ عددهم 7178 طالباً وطالبة، موزعين على 56 لجنة، من أداء الامتحان في مادة الجبر، اليوم الأربعاء، بمختلف المدارس في مدن وقرى المحافظة، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.