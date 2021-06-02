السجن 15 عاما لمتهم.. قتل سائقا أمام زوجته لسرقة «التوك التوك»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الاشتراك مع اثنين آخرين بقتل مواطن لسرقة دراجته الآلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وأمير أحمد زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 2815 لسنة 2017 جنايات مركز صان الحجر والمقيدة برقم 1060 لسنة 2017 كلي شمال الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العامة كلا من "السيد . م . ا . ع" 19 سنة، فلاح ومقيم بأولاد صقر و"محمود . م . س . م"، 18 سنة، سباك ومقيم ولاد صقر و"أحمد . م . ع" إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل المجني عليه "ممدوح أحمد محمد عبدالركن " عمدا مع سبق إصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله ما لم يذعن لأمرهم حال سرقته وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا، وما إن أبصروه فاستوقفوه لسرقته وأثناء محاولة الفرار منهم بادره المتهم الأول بعيار ناري من السلاح السالف الذكر قاصدا إزهاق روحه.

وقالت "رغدة ربيع توكل" 22 عاما - ربة منزل - ومقيمة جزيرة الشافعي مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، إنه حال استقلالها الدراجة الآلية رفقة المجني عليه -زوجها- استوقفهما المتهمون شاهرا المتهم الأول بوجهه (بندقية آلية) مهددين إياه بتسليم دراجته الآلية فلم يمتثل لأمرهم فبادره بإطلاق النار عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وجرى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت أحكاما سابقة ضد المتهمين الأول والثاني وقضت اليوم بمعاقبة الثالث غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما.